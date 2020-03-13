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【口罩供應】葉榮派口罩及酒精搓手液　每位醫護員工可領取1份【內附登記詳情】

精明消費 17:52 2020/03/13

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

葉榮議員辦事處派發抗疫物資給區內的醫護人員。

新冠肺炎疫情未息，醫護人員面對口罩不足的問題，葉榮議員辦事處收集到一批抗疫物資，轉贈給醫護人員，每人可登記領取1份，數量有限，派完即止。

【口罩供應】鄺俊宇楊雪盈派N95口罩　每位醫護人員可登記領取一盒【內附領取口罩方法】

葉榮昨日（12日）在Facebook宣布他的議員辦事處早前收到好心人贈送的抗疫物資，惟數量非常有限，現決定以網上登記先到先得形式送出。

區內的有需要的醫護人員須填妥網上登記表，收到WhatsApp確認後帶同醫護員工證明及住址證明到葉榮議員辦事處領取。

網上登記連結：https://forms.gle/aZypWkuSziSpMi9s7

對象：居住在頌安邨，聽濤雅苑及薈晴之醫護人員

葉榮表示有需要的合資格人士填妥網上登記表後，並收到葉榮WhatsApp確認方為登記成功，領取物資時須出示醫護員工證及住址證明。此外，是次活動不接受Walk-in登記，未能成功登記者不會收到WhatsApp通知。

【3月13日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

責任編輯：王芷瑩

疫情 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎 口罩

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