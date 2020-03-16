【感同身受】目睹5個月大胎兒夭折母親淚崩　五孩之母遺體修復師心痛：孩子太小幾乎沒有骨灰

▲ 遺體修復師見有父母因胎兒夭折崩潰，感同身受。

殯葬行業見盡生死，但並不代表會麻木。遺體修復師青龍處理過無數遺體化妝、修復個案，但至今接到窮苦人家、孤獨死和小孩子的個案，仍會感到無比心酸，甚至感同身受，因為青龍也曾意外失去過僅5個月大的胎兒。

人生閱歷豐富，經歷過起起跌跌，如今已是5孩之母的青龍，仍然難忘要處理一些小孩子的個案。

五個月大也有，還沒滿月到十歲以內都有。

青龍認為，小孩子尚未見識這個世界，還未品嚐過人間的酸甜苦辣就因病離世，特別可憐、可惜。曾經，她做過一宗僅5個月大的流產嬰個案，更因為自身特別的經歷，令她對此案特別印象深刻。

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青龍一向很少向家屬打聽死者的情況，一般只知道死者的死因。有次，她接了一宗夭折胎兒的個案，該名男胎兒僅5個月大，父母哭得死去活來。一向冷靜看待、早已看化生死的青龍看到此情此境，也忍不住心酸到流淚，除了因為她也是五孩之母外，也因為她感同身受。

從醫院接到胎兒、幫他入殮、佈置棺木、送去火化場進行儀式、撿骨，青龍每一步都做得一絲不苟，沒有因為死者是胎兒而馬虎。青龍還記得由於死者是胎兒，實在太小，所以幾乎沒有骨灰。

▲ 就算是沒錢的窮苦人家個案，遺體修復師青龍也會免費處理。(受訪者提供)

而個案亦令青龍回想起自身流產的經歷，特別感同身受，默默地說：

我曾經掉過一個孩子，也是五個月大，覺得好像看著自己孩子離去……

青龍多年前懷著第一任丈夫的孩子時，因為意外導致在半夜流產。青龍仍深深記得流產胎兒的模樣，並仔細刻畫：

他的樣子很像爸爸，五官齊全了…只是手指、腳趾依然黏在一起，尚未打開。

面對意外流產的寶貝，她也只能面對面看著孩子，直到隔日天亮。

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此外，青龍也坦言如遇上在家中暴斃數天沒人知道的孤獨死個案，及窮苦人家死亡的個案會非常心酸，因為這些人的喪禮，一般而言來賓只有小貓兩三隻。故此，她與同事只要有時間都會去充充場面，免得場面太過冷清。

無懼外界眼光 積福行善

雖然青龍的工作是在積福行善，但殯葬業在世人的眼中始終難被接受，總認為會帶來「衰氣」而看不起殯葬從業人員，或誤解殯葬從業員都是貪錢、「發死人財」的人。青龍表示自己也遇過無數次這種人，不讓她參加喜宴、孩子的生日派對等，覺得她的出現會有損福氣，甚至「有人離譜到看到我都散開！」

不過，青龍的心態很樂觀，她始終認為讓死者以美好的印象離去是非常重要的事，就算是沒錢的窮苦人家個案她也會免費處理，當積功德。對她而言，讓生者和死者皆能沒有遺憾地完成人生最重要的事，

這份工作最大的意義，是幫助亡者以最完美的遺容走完最後一程。也幫助家屬們對亡者留下好印象，不會因亡者遺容不美觀而感到遺憾，還可以減低一些他們精神上的痛楚，這些都是每次可見的。

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記者：楊宛茜