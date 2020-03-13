【齊心抗疫】消防員休假當義工抗疫　消防義工隊：抗疫同救火救人一樣刻不容緩

▲ 消防處組織抗疫義工隊，幫助社會上有需要的人。

在新冠肺炎疫情影響下，消防處除應付日常工作挑戰，亦要面對時刻改變疫情變化。早前，消防處邀請不同職系的同事在休假期間擔任義工，齊齊參與抗疫支援工作，有參與義工服務的消防隊目表示，「抗疫同救火救人工作一樣，刻不容緩，最緊要快！」

消防處今（13日）在其facebook專頁分享短片，題爲「同行抗疫 義不容辭」，短片內顯示消防處不同職系的同事為防疫在休息期間擔任義工隊。消防隊目劉偉成得悉有招募義工隊的消息時，立刻報名成為義工，

自己明白有機會感染或會傳染給身邊的朋友，所以我無時無刻提高抗疫意識，與家人及朋友減少見面。

救護員：為社會出一分力

另外，救護員擁有應對危急事故的經驗或基本醫護急救知識，救護員彭駿表示，「對防疫的裝備及程序有認識，要為這個社會出一分力。」

消防員齊心抗疫

即使在跟進個案的期間曾被狗追，更要經過一群野狗及蜂巢才能到達救援地點，過程驚險但消防員都迎刃而解。

▲ 消防員處理案件的時候，曾試過要經過一群野狗及蜂巢的位置。（影片截圖）

而且，不少消防員都有自己的家室，高級消防隊長鄒梓浩表示，「因為家中增添一位小朋友，參與這次的義工服務，顧慮多了，但最後還是參加。」

署理消防區長周展材表示，消防處的同事在抗疫中全力以赴，在休班的時候不遺餘力，希望為社會出一分力，跨過疫境。

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責任編輯：梁節儀