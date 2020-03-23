【超市大搜查】乳酪含蛋白質可增強抵抗力　營養師推薦4款減肥必食乳酪

▲ 乳酪含蛋白質可增強抵抗力，營養師推薦4款低糖低脂乳酪。

乳酪是不少OL或減肥人士的早餐之選，既含有豐富的蛋白質增強抵抗力，亦有益生菌促進腸道蠕動，不過，市面上很多牌子的乳酪雖然標榜低脂，但假如糖分過高，同樣有致肥風險。TOPick請來Nutri-Pro健營物理治療及營養中心營養師梁美明（Minnie），推薦幾款低糖、低脂乳酪。

4款低糖低脂乳酪

根據食安中心資料顯示，「低脂」是指每100克食物含不超過3克脂肪；「低糖」是指每100克食物含不超過5克糖。TOPick檢視了市面上超過30款乳酪，Minnie根據低糖、低脂的標準，推介了以下4款乳酪：

每100g乳酪 總脂肪 (g) 糖 (g) 蛋白質 (g) Casino原味乳酪 1 4.6 3.6 Waitrose脫脂乳酪 0.1 4.2 8 Fage零脂肪希臘乳酪 0 3 10.3 Emmi希臘式零脂肪乳酪 0 4 10

Minnie表示，糖分和脂肪同樣是宏量營養素，進食糖分及脂肪，會增加攝取的卡路里，增加體重。她提醒，低脂不一定是低糖，建議消費者選擇乳酪時，參考營養標籤，選擇低糖和低脂的產品。

她續指，除了糖分和脂肪，挑選乳酪時可挑選蛋白質和鈣質含量較高的產品。

蛋白質能給予飽腹感，對減重人士來說，高蛋白質食物能延長飽腹感，對控制體重會有幫助，而攝取足夠鈣質能保護骨骼健康。

原味乳酪含糖量較低

Minnie提到，原味無添加糖乳酪是較健康的選擇，因為原味乳酪大多數沒有添加糖，而水果味乳酪則有機會加添了糖水、蔗糖、果糖、蔗糖、葡萄糖漿等又來堂以增加甜味，進食後會增加糖分的攝取。

她補充，由於低糖乳酪味道比較酸，建議食用時加入水果，改善味道之餘亦可增加纖維的攝取。

留意成分表排列次序

除了營養標籤外，消費者亦可留意產品成分表。Minnie解釋，成份表中排列次序反映成份的比重，排位越前代表比重越高。

乳酪是由牛奶經乳酸菌發酵而成，成份主要是牛奶和活性乳酸菌（益生菌），所以選擇乳酪時，應盡量選擇牛奶成份較多，食物添加劑較少的產品。

▲ 產品成分表。

另外，部分乳酪有加入添加劑，如色素、酸度調節劑、乳化劑等等，它們的作用主要穩定食物品質。Minnie對此表示，獲准在本港使用的食物添加劑一般均安全。

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責任編輯：沈佩珊