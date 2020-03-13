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【新冠肺炎】新增3宗確診個案外遊紀錄列「可能本地個案」　張竹君：不想推卸其他國家

社會 18:35 2020/03/13

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，因不想指責其他國家而將個案列為「可能本地個案」。（車耀開攝）

本港今日新增3宗個案均有外遊紀錄，包括一名曾到英國的67歲男商人、一名一歲半男嬰曾到英國的男嬰，以及一名曾到訪英國、希臘及法國巴黎的30歲女士，惟衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君則將3宗個案列為「可能本地個案」：

如果患者（在潛伏期）有些時間在香港，有些時間在外地，將會列「輸入個案」或是「可能本地個案」，但穩陣啲唔想賴對方（其他國家），所以列為「可能本地個案」。

【新冠肺炎】67歲倫敦返港男商人確診　30歲歐遊返港女士確診曾到清水灣行山

張竹君解釋指，衞生防護中心會將患者分為三類個案，分別是「輸入個案」、「本地個案」以及「可能本地個案」。

她指，如患者潛伏期或發病時不在香港會列為「輸入個案」；如患者潛伏期在香港會被列為「本地個案」；但如果患者潛伏期曾在香港，因為「不想搞到太複雜」所以會被列為「可能本地個案」。

【知識庫】什麼是全球大流行？全球大流行歷史

她補充指第133、134、135宗個案患者，曾在潛伏期留在香港，雖然在他們曾到英國，在流行學病上會認為他們是「輸入個案」，但由於英國官方的確診數字「不是多到好厲害」，所以暫時會列其個案為「可能本地個案」，又指其「純粹是一個計數的方式」。至於今日一宗初步陽性個案患者，在發病時已在美國，所以是「輸入個案」。

責任編輯：郭詩詩

傳染病 衞生防護中心 衞生署 巴黎 香港 英國 美國

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