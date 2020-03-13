【活在恐懼】尼泊爾大象節象伕30分鐘毆打大象23次　大象害怕被打緊緊閉上眼睛【有片】

▲ 尼泊爾大象節再爆虐待，象伕30分鐘毆打大象23次。

動物本來生於大自然，並不是用來表演或賺錢的工具。尼泊爾每年都舉行「奇旺大象節」（Chitwan Elephant Festival），吸引大批遊客觀看大象表演，去年已被揭發大象被強逼訓練，慘遭虐打刺傷。有組織再揭象足球賽殘忍內幕，發現訓練員30分鐘內用棍毆打大象多達23次。

30分鐘抽打大象頭部23次

PETA亞洲善待動物組織日前往尼泊爾蘇哈拉村（Sauraha）進行調查，並再次揭露奇旺大象節殘忍內幕。

奇旺大象節是全球最後一個強逼大象「踢」馬球的活動，一則影片拍到在奇旺大象節上，象伕騎在大象身上，在30分鐘內用棍抽打其頭部多達23次。大象因預見對方的撃打而畏縮，有時感受到象伕舉起棍子，已害怕得緊緊閉起雙眼，長期生活在恐懼之中。

▲ 大象害怕得緊緊閉上雙眼。 （圖片來源：PETA亞洲善待動物組織）

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去年已被揭虐待

去年的大象節上，PETA亦記錄到類似的虐待行為。象伕騎在大象上，用木棍、木刀、象鉤（一種武器，前端有鋒利鉤子）不斷擊打、戳刺大象的頭部和耳朵等敏感部位，來強迫大象去奔跑、比賽、「玩」馬球或者「踢」足球。

有一隻大象被毆打了接近一分鐘。多隻大象頭上和耳朵都有很深的傷口，有的仍在滲血，象伕就連象BB不都放過。當大象不需要在大象節上進行表演的時候，他們會被用於載遊客參觀奇旺（Chitwan）。

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贊助商停止支持

多個大象節贊助商在了解到訓練內幕之後，都紛紛停止了對大象節的支持，包括最近與大象節終止合作的印度知名旅行社Veena World，以及去年就已經停止讚助大象節的Radisson酒店集團及凱悅酒店（Hyatt）。

PETA高級副總裁Jason Baker發表評論：「每一次我們對大象馬球賽和足球賽進行的調查，都能夠發現大象遭受可怕且暴力的對待，尼泊爾政府有些官員對這種殘忍行為沒有很在意。」

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責任編輯：熊詠思