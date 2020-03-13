有毒甲醇充當消毒出精出售　海關往藥房放蛇共拘廿人

▲ 海關近月搗破兩條懷疑附有虛假商品說明，並含有毒甲醇成分消毒酒精的供應及銷售鏈。（資料圖片）

海關近月成功搗破兩條懷疑附有虛假商品說明，並含有毒甲醇成分消毒酒精的供應及銷售鏈，由2月下旬至今（13日）共拘捕20人，包括涉案產品的供應商、藥房負責人及店員。行動中檢獲共284支懷疑附有虛假商品說明的消毒酒精，目前正循《商品說明條例》及《消費品安全條例》作雙向調查。



海關早前接獲舉報，指屯門區內有藥房懷疑售賣附有虛假成分說明的消毒酒精，隨即於涉案藥房集團店鋪試購一款標示為「75%乙醇」及「1公升」的消毒酒精。化驗報告顯示，該款消毒酒精含有少於0.1%的乙醇，但有毒甲醇含量則高達52%；報告亦同時顯示其淨含量為737毫升。根據化驗結果，涉案產品涉嫌違反《商品說明條例》及《消費品安全條例》。

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海關於接獲化驗報告後翌日（2月21日）即採取大規模行動，搜查涉案藥房集團的辦公室及其位於全港不同地區的20間分店，更同時巡查全港各區共236個零售點。於當日行動中，海關從藥房集團分店檢獲共174瓶懷疑附有虛假成分說明的消毒酒精，並拘捕藥房集團的1名董事及6名店員。



經深入調查後，海關其後再作連串的拘捕行動，於2月底至今日期間，再拘捕藥房集團另外5名董事，以及3名源頭供應商，成功搗破整條懷疑附虛假商品說明並含有毒甲醇消毒酒精的供應及銷售鏈，案中全部15名被捕人士現正保釋候查。



另一宗案件中，海關於粉嶺一間藥房試購一款標示為「乙醇含量75%」及符合相關國家標準的抗菌消毒液。化驗報告顯示該款消毒液的乙醇含量為69%，亦夾雜8.2%甲醇成分。該產品以標示為500毫升的透明膠瓶作銷售，但報告顯示其淨含量為478毫升。



海關於接獲化驗報告同日（3月2日）在4間目標藥房，檢獲110支懷疑附有虛假成分說明並含有毒甲醇成分的消毒酒精，拘捕1名藥房董事及3名藥房店員。當日亦同時巡查全港各區共314個零售點，並於2日後再於觀塘拘捕一名向案中藥房供應相關產品的貿易公司負責人。案中5名被捕人士全部保釋候查。

海關表示，兩宗案件有4個共通點：第一，人員行動迅速，於接獲舉報後隨即進行試購，並於得悉化驗結果後即時行動；第二，範圍全面，除對相關店鋪部署針對性搜查行動外，亦同時進行全港性大範圍巡查，堵截懷疑違法產品於市面出售；第三，堵截貨源，行動由零售點開始，再把調查範圍向上游推進，涵蓋整條供應銷售鏈；第四，兩宗案件均正循《商品說明條例》及《消費品安全條例》作雙向深入調查。

責任編輯：吳卓峰