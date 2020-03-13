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【一文睇清】歐洲各地足球賽事改期措施　英超暫停至4月3日

社會 19:00 2020/03/13

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

英超賽事暫停至4月4日。（法新社）

新冠肺炎疫情蔓延至國際的足球界，多名職球員先後感染確診，繼意甲、西甲及法甲後，英超今日（13日）宣布，今周第30輪英超賽事將會取消，最快要到4月4日才可復賽；同時歐洲足協亦宣布3月17日和18日的歐聯、歐霸比賽亦會順延。歐洲足協發表聲明稱，周四（12日）邀請了55間球會代表等，於下周二（17）以視像會議商討及後的比賽安排。TOPick綜合各賽事的改期措施，一文看清在疫情下各大賽事的準備。

【知識庫】什麼是全球大流行？全球大流行歷史

【新冠肺炎】球迷憂英超球員染病令職業生涯終結　專家解構運動員受感染後身體狀況

英超

英超今日（13日）宣布，今周第30輪英超賽事將會取消，最快要到4月4日才可復賽

英超賽會稱，取消兩軍賽前握手禮可減少不必要的接觸，但兩隊球員仍會一字排開合照。紐卡素、修咸頓與韋斯咸等英超球會早前已發內部指引，禁止球員見面時握手。

英超球員感染情況，詳情即看http://bit.ly/2TMPwY4

歐聯

四場歐聯16強次圖合賽事包括曼城對皇家馬德里、祖雲達斯對里昂、巴塞隆拿對拿玻里，以及拜仁慕尼黑對車路士延期。

歐霸

8場於3月19日舉行的歐霸盃16強次回合，包括曼聯對寧斯、狼隊對奧林比亞高斯等賽事亦會延期。奧林比亞高斯班主Evangelos Marinakis於3月10日確診新冠肺炎，3月12日舉行的首回合4場全部要閉門作賽。

意甲

意大利已下令所有重大體育賽事，包括意甲聯賽，閉門作賽一個月。意甲賽事本周起暫停至4月3日，意大利足總曾表示，倘意甲最終需要腰斬，會有3個選項決定今季意甲戰果。

意甲球員感染情況，詳情即看http://bit.ly/2Qc05Sa

意甲賽事本周起暫停至4月3日。（法新社）

西甲

皇家馬德里全隊需要接受隔離，西甲及西乙宣布停賽兩周。

法甲

原定下周舉行的斯特拉斯堡對巴黎聖日耳門已改期。法甲和法乙閉門作賽至4月15日。

德甲

3月11日（慕遜加柏對科隆）和14日（RB萊比錫對弗賴堡、多特蒙對史浩克04）的賽事閉門作賽。

萄超

在未來至少2星期，所有賽事閉門作賽。

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【新冠肺炎】全球大流行疫情不會完結　袁國勇：全球疫情隨時持續2至3年

記者：陳子謙

新冠肺炎 冠狀病毒 歐霸 歐聯 法甲 意甲 德甲 西甲 英超 武漢肺炎

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