【金剛旅神團】沈殷怡練美娟最愛一個人旅行　余逸思陳俞希愛訪文明古國

▲ 豔福無邊的金剛除了獲女友客串節目外，也有4位女神（左起）練美娟、余逸思、沈殷怡和陳俞希相伴旅行。（陳智良 攝）

ViuTV節目《金剛旅神團》由金剛與余逸思（Yoshi）、沈殷怡（Shirley）、陳俞希（Hailey）和練美娟4位靚女齊齊介紹日本東京及附近一帶的遊玩攻略，讓觀眾的眼睛與他們一同去旅行。

《金剛旅神團》節目中的四位女神余逸思、沈殷怡、陳俞希和練美娟齊齊接受TOPick專訪，分享日本的吃喝玩樂點滴。

▲ （左起）練美娟、余逸思、沈殷怡和陳俞希跟大家分享旅行點滴。（陳智良 攝）

日本掃藥妝店

逛藥妝店是女生們赴日本旅行的必備節目，四位女神都不約而同表示：「有太多必買物品了！」娟姐大讚日本的藥物很有效，並推介大家買肚屙藥，「拍節目每天都吃很多，如果沒法排清體內食物，翌日換衫拍攝時便不美了。」

Yoshi指自己長期都買很多零食：「例如糖果，在拍攝空檔期可以吃零食，因為零食就是生命泉源。我『掃』了兩喼杯麵去印度，怕之後不適應，買定去公幹。」

此外，作為迪士尼粉絲的她經常購買被身旁的好姊妹大爆它經常購買大堆精品，特別是公主系列的產品。

同樣喜愛購買精品的Shirley很喜歡寵物小精靈，「那邊有很多周邊商品，每次去日本都能買大量戰利品回來。買了一些杯、紙巾、耳環，因為紙巾上有比卡超，所以是不會用的，只會收藏。」

Hailey則說：「買了很多腳貼，因為拍攝時間長，經常走來走去，很疲累。」

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▲ 拍攝時間不短，因而Hailey買了很多腳貼抒緩腳痛。（陳智良 攝）

在日本每天狂拍12小時

《金剛旅神團》組於日本拍攝約20天，每天從早上拍到晚上，每天約拍攝12小時。

Yoshi認為：「雖然拍攝會很累，但我覺得很好玩，寓工作於娛樂。」她又謂：「我很喜歡日本的廁所，冬天坐上去時會有暖座，而且很乾淨，即使是郊區的流動廁所也很乾淨。」

很多女生會因愛美而減少進食，不過Shirley沒有刻意節食，更謂：「拍畢後，我們會再選一間餐廳吃，可能已是晚上10時，但仍會吃Pancake或串燒。」

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▲ 身型纖瘦的Shirley沒有刻意為上鏡而節食。（陳智良 攝）

分享實用日文

節目組安排了翻譯在旁協助數位主持，不過談到最實用的日文，大家都有各種想法。

娟姐隨即說：「『愛してる』（意指：我愛你），所謂禮多人不怪，如果有人喜歡自己都會覺得開心的。」Shirley覺得：「『すみません』（意指：對不起）很好用，聽到這句時會令人覺得你很有禮貌，如果說『Sorry』可能不會理會你。」

Hailey認為：「『気持ち』（意指：很舒服），有集關於大哥（金剛）進行頭部按摩，他就是不斷地說這句。」Yoshi指出：「『だいじょうぶ』（意指：不要緊），即使說曾錯了也沒所謂，對Crew或日本人也可說。」

Hailey補充指：「經常說『はい』（意指：是的），拍攝時有翻譯在旁，不過基本上我們其實也聽不懂日文，正當別人在講解產品時，長期會說『はい』作回應。」

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▲ 娟姐於拍攝期間經常向人「示愛」。（陳智良 攝）

旅行的意義

究竟旅行應該一個人去還是與好友或家人一起去才是最快樂？數位女神也有不同的看法。

娟姐指最近都喜歡一個人去旅行，「因為一個人去才會有艷遇，與一班朋友一起去便不可能會有這些機會。」她喜歡五光十色的地方，「如遊樂場，感覺比較開心，色彩繽紛的景。我想看動物大遷徙，經常在電視上看見那個畫面，很想親身在內感受那種震撼。因為我不特別愛購物，所以不需要到訪一些很先進的國家。」

Shirley同樣喜歡一個人去旅行，「特別是比較熟悉或語言相處的地方，會自在一點，不用遷就別人，隨心一點，放假都是想輕鬆一點。」她喜歡海、大自然，「我想到一些有海的地方，如關島或富國島，這些較少人的地方去休息，看着藍天白雲及海景便很滿足。」

▲ 公主迷Yoshi除了購買大量零食外，也買了不少迪士尼精品。（陳智良 攝）

作為公主迷的Yoshi喜歡到迪士尼遊玩，「喜歡卡通公仔。如果以日本來說，始終是購物天堂，我會比較喜歡與姊妹或一班朋友一起去，感覺比較開心。」她未來想到埃及旅行，「想去很久了，我喜歡古文明文化，之前也到訪過秘魯、印度，很想到埃及看金字塔。」

Hailey想與另一半一起旅行，「可以有人為我拍照。若去一些很美的地方旅行，找人幫忙拍照後可能覺得拍得不好，使用腳架又可能不方便。」她很喜歡觀看歷史建築物、世界遺跡，「例如金字塔，覺得這建築很神奇。另外，我想去以色列及約旦，期望今年能達成這目標，但可能需要較長時間的假期。」

她續指：「家人是天主教徒，有聽過一些聖經故事，會想看看現實的場景，很喜歡看見一些有多年歷史遺留下來的地方。看過照片覺得很美，伊朗也有想過，但那邊的肺炎情況令我暫時卻步。」

▲ 四位女神齊齊寓工作於娛樂。（陳俞希IG圖片）

一眾女神又大爆金剛的秘密，「他一Off Cam便去了Shopping，因為女朋友喜歡Hello Kitty，有時連女朋友都覺得買夠但他也會照買，滿足自己的購買慾。」

防疫期間，很多觀眾都只能讓眼睛去旅行，Yoshi希望：「我們4個及金剛都能為大家帶來歡樂，只要能令觀眾笑便已經贏了。」

服裝Credit：

余逸思: tout à coup

練美娟: Lazy Noon

陳俞希：SNIDEL

記者：梁樂欣