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【3月14日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

精明消費 09:00 2020/03/14

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

3月14日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周六（14日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

李傲然派500份防疫包

區議員李傲然今天（14日）向大角咀北區居民派發500份防疫包，數量有限，先到先得，派完即止。

詳情：【口罩供應】李傲然3月14日派500份防疫包　大角咀北區居民 受惠【附地點詳情】

鄺俊宇及楊雪盈向醫護人員派N95口罩

立法會議員鄺俊宇與灣仔區議員楊雪盈收集到一批N95口罩，轉贈給醫護人員，每人可登記領取一盒（50個），數量有限，派完即止。

詳情：【口罩供應】鄺俊宇楊雪盈派N95口罩　每位醫護人員可登記領取一盒【內附領取口罩方法】

葉榮向醫護人員派口罩及酒精搓手液

葉榮向醫護人員派口罩及酒精搓手液，數量有限，派完即止。

詳情：【口罩供應】葉榮派口罩及酒精搓手液　每位醫護員工可領取1份【內附登記詳情】

妍髮活髮專家今日派100個愛心抗疫口罩

妍髮活髮專家今日（14日）派發100個愛心抗疫口罩，用家可把外科口罩放在內層，延長口罩壽命。此外，妍髮活髮專家於3月15日都會繼續派發口罩。

派發日期時間及地址：【口罩供應】妍髮活髮專家派400個愛心抗疫口罩　楊卓娜出錢出力做布口罩贈長者【內附地址】

責任編輯：王芷瑩

疫情 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎 口罩

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