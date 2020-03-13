【新冠肺炎】公院使用未註冊藥物非先例　醫管局澄清：該藥非治療新冠肺炎

▲ 醫管局強調，進口未經本港註冊的藥物必須先得到衞生署同意。（資料圖片）

有報道指公立醫院因藥物短缺而使用在港未註冊藥物，醫管局澄清，所提及的藥物，並非用作治療新型冠狀肺炎，又強調局方一直按世衞、世貿和衞生署的嚴謹規定引進藥物，但假如出現未能預計的供應問題，公立醫院必須先得到衞生署同意，才會進口一些未經本港註冊的藥物。而如果有關藥物印上非英語的藥物標籤，醫院藥劑部職員會因應情況提供所需訊息給前線員工，確保用藥正確。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明向TOPick記者指，該藥物為一款印度製的注射抗生素「Tazocin」，屬廣譜及非常強效的抗生素，用作治療抗藥性細菌感染，如一般細菌感染的肺炎，但就無法用來治療新冠肺炎。

崔俊明續指，由於該藥物的兩種主要成分Piperacillin和Tazobactam均全球缺貨，而中國有製作該藥物的原材料，故向中國引進。崔透露，衞生署會根據藥廠所提供的品質控制文件，當中列明其藥物的主要成分、有否通過微生物測試，及是否含有毒重金屬等，以檢視藥物是否符合標準。

而由於藥物供應問題未能預計，崔俊明指衞生署會先引進未經本港註冊的藥物後再抽樣檢驗，過往亦有先例，若不幸發現藥物有問題，前線醫護會立即向衞生署通報，後果亦應由衞生署負責。

記者：鄧凱文