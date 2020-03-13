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消息：港府將限制從《申根公約》成員國的入境者　須自行家居隔離 14 日

政治 20:10 2020/03/13

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

消息指，政府將宣布神根地區的外國人入境，抵港後須接受家居隔離。（資料圖片）

可靠消息人士指，港府料今晚宣佈，將進一步對《申根公約》成員國發出紅色外遊警示，並考慮下周一起從有關地區抵港的人士，都需要進行14天的自行家居隔離。

目前，申根區包含26個國家包括法國、比利時、德國等，其中有22個屬於歐盟成員。英國並非公約的成員國。


由於新冠肺炎疫情於美歐多國有惡化跡象，消息指，港府高層前日開會商討後，已向航空公司要求增加來往美國和英國的航班班次，希望在歐美留學的香港學生及港人可盡快回港，以免滯留當地。

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