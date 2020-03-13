消息：港府將限制從《申根公約》成員國的外國人入境 政治 20:10 2020/03/13 分享： 熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向 ▲ 消息指，政府禁止神根地區人士入境。（資料圖片） 可靠消息人士指，港府料今晚宣佈，將進一步限制從《申根公約》成員國發出外遊警示，並考慮限制該地區的外國人入境，下周一起從相關地區抵港的香港人，都需要進行14天的自行家居隔離。 目前，申根區包含26個國家，其中有22個屬於歐盟成員。英國並非公約的成員國。 由於新冠肺炎疫情於美歐多個有惡化跡象，消息指，港府高層前日開會商討後，已向航空公司要求增加來往美國和英國的航班班次，希望在歐美留學的香港學生及港人可盡快回港，以免滯留當地。 相關文章 【新冠肺炎】北京新出入境措施 所有旅客需隔離14日 18:56 2020/03/11 【新冠肺炎】北京新出入境措施 所有旅客需隔離14日 【全球大流行】歐美確診個案倍增 何栢良：須擴大入境限制措施否則恐增本港輸入個案 今日 11:58 【全球大流行】歐美確診個案倍增 何栢良：須擴大入境限制措施否則恐增本港輸入個案 【泰國入境限制】旅客赴泰要提供醫生紙外 需出示至少10萬美元承保醫保文件 13:58 2020/03/12 【泰國入境限制】旅客赴泰要提供醫生紙外 需出示至少10萬美元承保醫保文件 【全球大流行】港府或再加強入境限制 衞生防護中心：正在歐美的留學生若計劃返港應盡快啟程 今日 10:05 【全球大流行】港府或再加強入境限制 衞生防護中心：正在歐美的留學生若計劃返港應盡快啟程 印度暫停外國人入境簽證今起生效 曾到港人士抵埗需隔離14天 今日 13:23 印度暫停外國人入境簽證今起生效 曾到港人士抵埗需隔離14天 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎 疫情 出入境資訊 出入境管制