消息：港府將限制從《申根公約》成員國的外國人入境

▲ 消息指，政府禁止神根地區人士入境。（資料圖片）

可靠消息人士指，港府料今晚宣佈，將進一步限制從《申根公約》成員國發出外遊警示，並考慮限制該地區的外國人入境，下周一起從相關地區抵港的香港人，都需要進行14天的自行家居隔離。

目前，申根區包含26個國家，其中有22個屬於歐盟成員。英國並非公約的成員國。



由於新冠肺炎疫情於美歐多個有惡化跡象，消息指，港府高層前日開會商討後，已向航空公司要求增加來往美國和英國的航班班次，希望在歐美留學的香港學生及港人可盡快回港，以免滯留當地。