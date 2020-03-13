22歲見習地產經紀涉網上口罩騙案　呃120人涉款逾20萬元

▲ 警方在行動中檢走銀行卡及手機調查。（曾秋文攝）

新冠肺炎爆發以今，口罩一直是供不應求，繼而衍生多宗騙案。元朗警區接獲77宗報案，當中大多騙徒在網上訛稱有口罩售賣或代購，受害人付款後騙徒隨即失蹤，其中最大一宗牽涉受害者約120人，損失金額超過20萬元，警方拘捕報一名稱任職見習地產經紀的22歲男子，相關案件由元朗警區刑事調查隊第11隊跟進，不排除日後會有更多人被捕。

元朗警區刑事總督察葉文儀表示，120名受害人遍布全港，警方經調查鎖定一名姓鄭的中國籍男子，昨日(12日)在其大圍寓所外埋伏，成功拘捕該名見習地產經紀，並在單位內搜出一批銀行卡、2部手機等涉案證物，男子涉嫌以欺騙手段取得財產正被扣查。騙徒利用網上社交平台，訛稱有口罩出售，聲稱是日本製造，一盒售價95港元及120港元不等，並提供銀行戶口、支付寶戶口或轉數快戶口。受害人不虞有詐下繳款，事後卻無法取得口罩。受害人年齡由20多歲至50多歲，包括學生、家庭主婦等。

警方呼籲市民盡量在實體商店購買口罩，若在網上購買，必須要向商譽良好的網店購買，警惕「先付款後發貨」的情況，亦應使用比較安全付款方式。

記者：曾秋文