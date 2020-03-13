【新冠肺炎】港府宣布擴大強制檢疫範圍　歐洲26個神根區國家入境人士17日零時起須強制檢疫

▲ 政府宣布17日起曾到歐洲神根區26個國家的入境人士，均需接受14日家居檢疫。（資料圖片）

新冠肺炎疫情肆虐，港府今日（13日）對歐洲26個神根區國家發出紅色外遊警示，衞生署亦就強制檢疫安排作出調整。

衞生署表示，由於目前香港的檢疫設施有限，政府認為現有的檢疫中心必須預留予新冠肺炎確診患者的密切接觸者進行檢疫之用，因此海外抵港人士的衞生檢疫措施將作出調整。

抵港前14日曾到韓國大邱及慶尚北道（3月17日零時零分起亦適用於非香港居民）、伊朗及意大利艾米利亞─羅馬涅、倫巴第及威尼托地區的人士（不論是否香港居民）須入住檢疫中心進行檢疫。

而由明日（14日）零時零分起，抵港前14日前到意大利（艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第及威尼托地區除外）、法國布爾岡－法蘭琪－康堤及大東部地區、德國北萊茵－威斯特法倫州、日本北海道及西班牙拉里奥哈、馬德里及巴斯克地區的入境人士，將不需入住檢疫中心，改為進行家居強制檢疫。

至於由下周二（17日）零時零分起，抵港前14日曾到韓國（大邱及慶尚北道除外）及歐洲神根地區，即奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、意大利（艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第及威尼托地區除外）、拉脫維亞、列支敦士登公國、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克共和國、斯洛文尼亞共和國、西班牙、瑞典及瑞士的人士，不論是否香港居民，都需接受家居強制檢疫。

衞生署指，世界衞生組織於3月11日宣布新冠肺炎疫情已構成大流行。截至今日下午6時，內地以外共120個國家和地區錄得超過50 000宗確診個案。根據世界衞生組織的資料，最少72個國家和地區出現本地傳播的個案。而韓國、意大利和伊朗亦出現病毒活躍社區傳播的大規模爆發。歐洲的疫情正急速變化，受影響國家和確診個案數量持續攀升，不少國家亦出現本地傳播的個案。

責任編輯：徐紹軒