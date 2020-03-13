警破油尖旺珠寶店及便利店劫案　拘4男子

▲ 警方檢獲利刀等證物。(黃傑偉攝)

油尖旺早前先後發生劫案，分別涉及區內珠寶店及便利店。警方前日(11日)起採取行動，連破2宗劫案，共拘捕4名涉案男子。

佐敦庇利金街47號一間金行，上月18日下午1時許遭2名蒙面南亞漢，分別持刀、鎚指嚇職員及打破飾櫃玻璃，掠去大約14萬的金器後逃去，警員到場搜查，發現一把疑犯遺留的利刀。油尖警區刑事部人員翻閱閉路電視及調查後，鎖定疑犯身份，前日及昨日(12日)先後以涉嫌行劫拘捕3名介乎23至25歲的尼泊爾籍男子，相信1人為當日行動的劫匪，其餘2人負責提供運輸工具及武器。警方又在其中2人的住所寓所內撿獲一批證物，包括2條K金金鏈、1個背囊、1件外套等。案件交由油尖警區重案組跟進，不排除之後有更多人被捕。

另於昨晨6時許，一名戴口罩男子進入油麻地西貢街一間便利店，「就地取材」奪去收銀櫃上的𠝹刀威嚇職員打開收銀機，成功劫走2,300元現金後逃去無蹤。警方調查後鎖定疑犯身份，今日早上於油麻地拘捕一名40歲報稱無業的本地男子，並在其家中搜出懷疑犯案時衣着。男子涉嫌「行劫」，目前仍被扣留調查，案件交油尖警區刑事調查隊第九隊跟進。

油尖警區署理刑事總督察(刑事)李啟森表示，警方留意到近期本港劫案頻生，強調行劫屬非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判處終身監禁。

記者：黃傑偉