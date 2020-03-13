【新冠肺炎】晚上再增2宗確診至全日6宗　染疫男嬰外公亦中招

▲ 今日新增6宗新冠肺炎確診個案。(資料圖片)

衞生防護中心晚上公布，今日(13日)新增6宗新冠肺炎確診個案，累計138宗，當中包括一宗一直列為疑似個案。



昨6宗新增個案中，當中2人於晚上確診。其中一人為本港最年輕染疫患者、1歲半男嬰的66歲外公，他與早前確診的第130宗及131宗夫婦、即其女兒及女婿，居於葵涌青山公路iPlace的單位。66歲外公最近沒有外遊，他沒有出現病徵，其深喉唾液樣本今(13日)證實對新冠病毒呈陽性反應，已被安排入住瑪嘉烈醫院接受治療，其妻沒有出現病徵，已安排接受檢疫。此宗個案列為「可能本地個案的密切接觸者」。

另一宗則為輸入個案，涉及一名54歲婦人，她過往健康良好，獨居於大坑春暉道大坑台；本月6日開始咳嗽，3月12日到西營盤賽馬會普通科門診診所求診，其深喉唾液樣本今日亦證實對新冠病毒呈陽性反應，已入住東區醫院接受治療，現時情況穩定。病人於上月13日至本月8日到訪法國及摩洛哥，本周日由摩洛哥乘坐泛航航空HV5760（經濟艙）到荷蘭阿姆斯特丹，再由阿姆斯特丹乘坐荷蘭皇家航空KL887（優質經濟艙），本周一(9日)抵港。衞生防護中心呼籲曾乘坐該兩班航班相同機艙的人士致電中心熱線2125 1122。



該熱線由上午8時至午夜12時運作。截至今日下午四時，熱線共接獲33,379個查詢。

責任編輯：楊玉珠