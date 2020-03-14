【新冠肺炎】高拔陞：盡力保護高危群組　長遠需考慮「與病毒並存」

▲ 醫管局行政總裁高拔陞表示，醫管局不能持續提供有限度服務，疫情回穩後長遠需考慮「與病毒並存」。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情未見緩和，且應會持續一段時間，醫管局行政總裁高拔陞接受本報訪問時直言，隨着海外確診個案暴增，本港風險亦愈來愈高，需盡力保護長者、長期病患等高危群組，避免有院內或醫護受感染，否則或致醫療系統崩潰。

面對疫情，高指最大考驗是預想不到防護裝備供應鏈停頓，而本港公營醫療系統難長期維持低水平服務量，認為港人要有心理準備「與病毒並存」，會在適當時候逐步恢復部分非緊急服務，尤其不需用到N95口罩的醫療程序，如涉腸胃科的內窺鏡診斷服務。

本港確診新冠肺炎個案已破百宗，高拔陞訪問時表示，醫管局為集中火力應付疫症及治療確診病人，大減非緊急的預約手術4至5成，內窺鏡程序服務也因N95口罩供應緊張而大減5、6成。

不過，高拔陞引用港大微生物學系講座教授袁國勇所言，疫情仍會持續一段時間，認為社會不能長期持續一個低活動水平，醫管局亦不能持續提供有限度服務，疫情回穩後長遠需考慮「與病毒並存」，保持醫療體系可持續運作，在平衡感染控制安全下，公院恢復部分服務。

他又提到，疫情仍存不確定性、變數亦大，又受防護裝備供應不穩影響，當中以N95口罩供應最緊張；他憂歐美等地疫情爆發，防護裝備供應再受影響，強調必會為醫護提供足夠裝備︰「叫得醫護做（提供服務）都要給予足夠、合理裝備，如不夠（裝備）最多減服務。」

另外，高拔陞指，現時懷疑病人均獲安排於同一病房隔離，用意是保護其他人免受感染，惟或致交叉感染，情況就如同鑽石公主號事件，愈來愈多同船隔離者確診，形容並不理想，故正安排將懷疑感染患者分開置於不同隔離病房處理，反而確診個案則可安排入住同一隔離病房，以騰出更多隔離病房供疑似個案入住以減交叉感染。

高拔陞又多次提及，隨歐美等地疫情爆發且變化急速，令人難以估計，本港防疫措施暫仍有效，惟「龍門點好波都好，不斷被人射，始終有一次會射入。」同樣隨海外確診個案暴增，本港風險亦愈來愈高。

他稱，年輕人感染新冠病毒後或病情輕微，惟長者、長期病患等高危人士感染後影響則較大，故醫管局需特別照顧長者及智障人士院舍、精神科及慢性病患病房等高危機構，以避免受感染後出現嚴重情況，增加醫院負擔；如情況再持續惡化，非緊急服務量亦需進一步減少，但相信私家醫院同樣面對難買防護裝備問題，且無配套承接公院複雜個案，認為透過向公院買服務疏導公院壓力效果不大。

記者：陳正怡