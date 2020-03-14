【新冠肺炎】醫管局多方面採購防護裝備　全球爆疫憂填補量不足

▲ 新冠肺炎疫情在全球肆虐，本港確診個案續攀升，公院防護裝備存量持續緊張。（經濟日報資料圖片）

公立醫院醫護用的防護裝備存量在疫症爆發後持續緊張，醫管局行政總裁高拔陞接受TOPick訪問時不諱言，在疫情之初，未料及全球防護裝備供應鏈停頓，但強調已從多方面採購裝備，又擔心全球疫情爆發下，未來供應會再進一步緊張。

本港今年1月下旬出現首宗新冠肺炎確診個案後，政府調高至緊急應變級別，公院防護裝備使用量大增，單是外科口罩存量就一度不夠3個月；而至今個別防護裝備雖有提升，惟N95口罩仍見緊絀，存量也僅夠一個月用。

高拔陞坦言，疫情之初未料及全球防護裝備供應鏈停頓，採購出現困難，但不認同有錯誤判斷，認為及後已迅速應變，早於歐美爆發疫情前，已於美國等地採購，惟至今隨疫情在歐美日韓等先進國家爆發，全球各國亦搶購，更有國家實施出口限制，「有時已訂貨、貨已上船，都被押返轉頭。」

他透露，可阻飛沫噴濺的防護面罩一度幾近耗盡，幸有理工大學「及時雨」，以3D打印技術大量生產防護面罩，「供應量暫時都有保證」；而醫管局亦早於2月初向德國訂購30萬劑新冠病毒試劑，以每日為1,000人檢測，估計可應付未來10個月之用。

不過，高補充，即使有同事24小時監察，只要合乎規格、市價，都會落訂採購，但採購現仍有困難，雖獲社會各界以至熱心商人襄助、提供建議，惟因應公院使用量大，填補存量比例不多，「公院日用外科口罩數十萬個，是需要大量生產才可應付」。

他認為，日後恢復服務與否亦需視乎防護裝備存量持續性，醫療服務不可因防護不足而急停，已緊密監察防護裝備存量及小心調節，「希望可以捱到下一個供應抵港」；並盼內地疫情回穩，工廠復工復產後，部分裝備有助恢復供應。

記者：陳正怡