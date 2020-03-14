【矢志不渝】商台DJ阿檸舊愛身亡1個月　睹昔日贈女友生日禮物：有得氹你開心我最開心

▲ 商台DJ阿檸發長文悼念摯愛。

現年31歲的商台DJ阿檸（薛晉寧）的前女友梁銘汶，在上月14日，即情人節當日在沙田一宗奪命車禍中，不幸逝世，終年30歲。

當日，阿檸得知消息後在個人社交平台發文悼念，以「老婆」稱呼對方，指「在任何年月、任何空間、宇宙，你都是我最想娶的人，我的老婆。」

摯愛離世1個月，阿檸仍未能撫平傷痛，在個人facebook上載當年送給舊愛的18歲生日禮物，並發長文悼念：

🎂

兜兜轉轉，

整俾你嘅生日禮物，

又落番我手上，想點先？ 嗰年我哋十八歲，

我喺外國讀書，冇乜錢，

我連電腦都冇錢買，得部CD機，

你怕我悶，就成日燒啲翻版碟寄過嚟，

講起上嚟，你先係我嘅DJ。 到你生日，

我又整返一隻翻版CD俾你，

明明呢啲事係mixtape嘅年代先會做，

可能我哋老套啦，

十八歲就叫《十八計》啦！

每年一計，你生日，有得氹你開心，

我最開心。 我哋做過好多約定，

包括世界末日要去邊度等啦；

我賺到嘅第一個一百萬要分五十萬俾你啦；

Honey moon要同你去北海道小樽啦；

將來無論同對方係乜嘢關係都好，

都要做第一個祝對方生日快樂嘅人啦。

老婆，我31歲喇，你條友都唔守信用嘅，

唔緊要，你爭我嘅，我一定會嚟追，

你醒醒定定。 雖然我對冇你喺度嘅地球唔太有興趣，

不過一日我喺度，我都會繼續向前衝，

我怕再見時冇故仔講你聽，

到時話你知，我哩隻VCD B碟講咩，

都係嗰句啦，希望好睇得嚟，唔好太長，

我會太掛住你。

I love you.

放心，你老公，超級叻。

▲ 阿檸上載當日贈舊愛的生日禮物。（取自阿檸facebook）

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