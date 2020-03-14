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【矢志不渝】商台DJ阿檸舊愛身亡1個月　睹昔日贈女友生日禮物：有得氹你開心我最開心

娛樂 10:25 2020/03/14

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

商台DJ阿檸發長文悼念摯愛。

現年31歲的商台DJ阿檸（薛晉寧）的前女友梁銘汶，在上月14日，即情人節當日在沙田一宗奪命車禍中，不幸逝世，終年30歲。

當日，阿檸得知消息後在個人社交平台發文悼念，以「老婆」稱呼對方，指「在任何年月、任何空間、宇宙，你都是我最想娶的人，我的老婆。」

摯愛離世1個月，阿檸仍未能撫平傷痛，在個人facebook上載當年送給舊愛的18歲生日禮物，並發長文悼念：

🎂
兜兜轉轉，
整俾你嘅生日禮物，
又落番我手上，想點先？

嗰年我哋十八歲，
我喺外國讀書，冇乜錢，
我連電腦都冇錢買，得部CD機，
你怕我悶，就成日燒啲翻版碟寄過嚟，
講起上嚟，你先係我嘅DJ。

到你生日，
我又整返一隻翻版CD俾你，
明明呢啲事係mixtape嘅年代先會做，
可能我哋老套啦，
十八歲就叫《十八計》啦！
每年一計，你生日，有得氹你開心，
我最開心。

我哋做過好多約定，
包括世界末日要去邊度等啦；
我賺到嘅第一個一百萬要分五十萬俾你啦；
Honey moon要同你去北海道小樽啦；
將來無論同對方係乜嘢關係都好，
都要做第一個祝對方生日快樂嘅人啦。
老婆，我31歲喇，你條友都唔守信用嘅，
唔緊要，你爭我嘅，我一定會嚟追，
你醒醒定定。

雖然我對冇你喺度嘅地球唔太有興趣，
不過一日我喺度，我都會繼續向前衝，
我怕再見時冇故仔講你聽，
到時話你知，我哩隻VCD B碟講咩，
都係嗰句啦，希望好睇得嚟，唔好太長，
我會太掛住你。
I love you.
放心，你老公，超級叻。

阿檸上載當日贈舊愛的生日禮物。（取自阿檸facebook）

舊愛情人節車禍身亡商台DJ阿檸千字文悼念，詳情請睇 http://bit.ly/2wSSO2Q

撰文 : TOPick柴犬出動

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