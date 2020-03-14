【食不安心】運輸工沒戴口罩及手套污糟直接取麵包　涉事連鎖麵包店致歉：會加強衞生

▲ 涉事連鎖麵包運輸工沒戴口罩及手套污糟直接取麵包。

新冠肺炎持續，民眾衞生意識提高，惟有網民近日在鴨脷洲發現，一間連鎖麵包店運輸工，不僅沒戴口罩，還用戴著污糟手套的手，直接取麵包，該名網民直言，不敢幫襯了！涉事連鎖麵包店就事件致歉。

一名網民近日在facebook群組「PLAY HARD 玩硬」圖文並茂發帖稱，稱鴨脷洲一間連鎖麵包店運輸工，運輸麵包時不衞生，

搞錯呀，依家咩時勢，又冇戴口罩仲用隻咁污蔑既手套直接攞啲麵包！

該名網民直言，

開放式包裝，不敢幫襯了！

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據該名網民上傳的圖片顯示，該名運輸工未有戴口罩，兩手戴上勞工手套，惟手套明顯已變黑，他其後直接拿起未切片方包。

帖文一出引起網民熱議，大批網民直言太污糟，「隻手套黑到呢！」、「嘩！咩時勢，口罩都唔戴，為己為人，自律點好吧！」；有網民稱，「食呢條包同奶垃圾桶無咩分別 」；另有網民稱，「係咪可以向食環署投訴？」

TOPick記者致電予鴨脷洲海怡商場的凱施餅店查詢有關事宜，該店舖員工建議記者致電予寫字樓，凱施餅店經理林小姐回應稱，昨日（13日）得悉有關事件，調查後指事件屬個別事件，對此感非常抱歉，以及感謝網民關注，公司即時了解及加強衞生及運輸指引。

知道有關事件後，公司即時向食物運輸部了解。原先流程是已分配好麵包的數量，運輸部同事只需將膠籃直接搬運店舖，正常程序不會觸碰到麵包。有關事件是執貨部出混亂，麵包數量不同，運輸員工心急拿起麵包。

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林小姐表示，即時提醒員工依從指引，包括必須戴上口罩，運輸部同事不可隨意觸碰食品。她亦指麵包一直有膠籃封頂，只是當時員工心急拿起抽取麵包，才見到麵包未有蓋好，現時每一條麵包亦用獨立的膠袋包好，會加強員工依照衞生指引流程。

責任編輯：王俊賢