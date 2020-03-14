【豪宅曝光】文詠珊過億闊太生活揭密　JM複式獨立屋內貌曝光【多圖】

▲ 文詠珊豪宅曝光。

現年31歲𡃁模界始祖Janice Man（文詠珊），去年10月嫁予金融才俊吳啟楠（Carl），並在米蘭古堡舉行夢幻婚後，結婚後JM榮升過億闊太，有指搬進千萬獨立屋組愛巢。JM婚後常在社交平台分享生活日常，致令她的闊太生活及跟丈夫的豪宅嚗光。

文詠珊去年跟拍拖5年的富三代男友吳啟楠（Carl）拉埋天窗，婚後JM的工作精挑細選，也多參予慈善工作。

▲ 去年JM跟Carl在意大利舉行夢幻婚禮。（取自IG）

謝安琪4千呎大屋睇海景，詳情請看：http://bit.ly/2TUE7Er

JM婚後幕前曝光雖然減少，但在社交平台就極為活躍，經常分享生活日常。

▲ 閒來行山為主的JM。（取自IG）

早前JM在IG透露，因某晚睡得不好，故翌日安排的行山活動取消，便留在家安排很多節目。

▲ JM家中白色客廳偌大，做運動時還有投射大屏幕放運動短片。（取自IG )

徐菁遙4000呎豪宅建自家小農莊，詳情請看：http://bit.ly/2TlvseV

JM指自己早上醒來先做一個深層清潔面膜，然後又替愛犬小黑做了一個Spa。

▲ JM在豪華浴室為愛犬淋浴。（取自IG）

之後她就後做了一連串腹肌運動，再約按摩師做淋巴排毒，最後來個香薰按摩，日常生活相當寫意。

▲ JM在浴室美膚。（取自IG）

在JM發布在家中客廳做運動的相片，可見其客廳相當闊落，以白色設計為主調，簡約優雅，並鋪有三色地氈，愛犬躺在廳中央，仍然空間十足。

▲ 從JM做運動短片可見，複式複宅設計簡約優雅。（取自IG）

謝霆鋒王菲愛巢意外曝光超大客廳陪主子玩樂，請情請看：http://bit.ly/2W7IApY

客廳有落地大玻璃，光線充足，似是可遠望山景及海景，不過JM亦拉上透紗窗簾，增加私隱度。

▲ JM家中似可遠望海景。（取自IG)

JM又為愛犬在浴室淋浴，亦可見浴室設計豪華，備有雲白圓形浴缸，讓JM跟丈夫平常可以放鬆身心，JM亦大晒敷面膜的照片，盡展白滑肌膚。

▲ JM浴室似亦有企浴設計。（取自IG）

另外，JM近來生活亦十分悠閒，常跟朋友上山放電，或跟丈夫放狗玩樂，在疫情中飽覽香港美景。早前行完龍蝦灣的她，亦留言表示：「目標可以行哂香港所有嘅山。」

▲ JM最和丈夫跟愛犬小黑遊玩。（取自IG）

闊太JM亦不忙行善，近來亦有訂購海外口罩，分兩輪捐出給有需要公屋長者，盡展愛心。