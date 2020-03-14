【新冠肺炎】疫情百年一遇最嚴重已經不是內地 何栢良：歐美爆發如同1月湖北情況

▲ 何栢良指出過去百年沒有因冠狀病毒引起的全球大流行，形容情況是嚴峻。

新冠肺炎在全球肆虐，世衞已宣布目前狀況是「全球大流行」，港府昨日（15日）對歐洲神根地區發出紅色外遊警示，要求有關入境者接受家居強制檢疫。港大感染及傳染病中心總監何柏良表示，疫情是百年一遇，情況嚴峻，現無疫苗亦無確認有效藥物；又憂慮英國疫情，認為港府應採果斷做法。

何柏良今日（14日）出席電台節目時指，現時疫情最嚴重已經不是內地， 坦言對英國疫情感到擔心，料有大量感染個案但未確診，預期感染個案將會急升，但英國則未有包含在紅色外遊警示內，認為特區政府應採取較果斷做法，將英國與歐洲神根地區國家看齊，實施同樣檢疫措施。

【新冠肺炎】港府對歐洲神根地區國家發紅色外遊警示 涉26個國家

何柏良說，意大利的確診個案數字升幅已超越南韓，但至今仍然未拒絕意大利旅客入境，認爲政府做法跟處理南韓入境旅客欠一致性，認爲政府有需要主動向市民「講真話」，解釋措施背後的考慮。

何柏良警告，美國及歐洲共有10億人口，疫情爆發會如同1月在內地湖北的情況，惟應對措施卻未夠追上內地，相信感染及死亡率最終會高於內地。

針對本港學校復課安排，何柏良認為，仍要考慮每名學生是否有2﹑3個月口罩存量，詳情即看：http://bit.ly/2WaQ1MZ

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記者：陳曉瑩