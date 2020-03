【湯漢斯確診】Marvel新片《上氣》劇組疑染病　梁朝偉澳洲拍攝遇阻停工

▲ 梁朝偉正在澳洲拍《上氣》。(經濟日報圖片)

新冠肺炎在全球大流行,奧斯卡影帝湯漢斯及太太日前便在澳洲工作時證實確診,而同於澳洲拍攝的Marvel首部華人英雄電影、梁朝偉參演的《上氣:十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of Ten Rings),日前亦因有劇組工作人懷疑染病,導演亦要進行自我隔離,致《上氣》拍攝工作全面停工。

影帝梁朝偉首次演出Marvel電影《上氣:十環傳奇》,早前已在澳洲進行拍攝,戲中演反派漢大人的梁朝偉及男主角劉思慕、中韓裔女星Awkwafina,已抵達澳洲拍攝。

不過,在疫情肆虐下,63歲奧斯卡影帝湯漢斯亦告中招,正在澳洲拍攝的《上氣》以及梁朝偉等演員狀況,備受關注。

▲ 《上氣》男主角劉思慕在澳洲做足防疫。(取自IG)

昨日《上氣》電影公司Marvel便在社交平台宣布,因《上氣》有工作人員的朋友染上新冠肺炎,致令劇組也有染病風險。

而導演Destin Daniel Cretton因家中有新生嬰兒,故接受醫生建議作自我隔離,因此電影公司宣布《上氣》部分拍攝工作立即停工。

導演Destin 的化驗結果要到下星期才有結果,《上氣》日前已拍攝部分場面,網上流出片場照片可見,正在拍攝忍者打氣場面,但暫未見主要角色如梁朝偉等。

梁朝偉太太劉嘉玲指,因《上氣》製片和導演要自我隔離14日,致令劇組要休息,之後會繼續拍攝,相信對偉仔影響不大。

不過,劉嘉玲因受限於入境措施,故未能到澳洲陪伴丈夫。