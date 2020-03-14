【湯漢斯確診】Marvel新片《上氣》劇組疑染病　梁朝偉澳洲拍攝遇阻停工

▲ 梁朝偉正在澳洲拍《上氣》。（經濟日報圖片）

新冠肺炎在全球大流行，奧斯卡影帝湯漢斯及太太日前便在澳洲工作時證實確診，而同於澳洲拍攝的Marvel首部華人英雄電影、梁朝偉參演的《上氣：十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of Ten Rings），日前亦因有劇組工作人懷疑染病，導演亦要進行自我隔離，致《上氣》拍攝工作全面停工。

影帝梁朝偉首次演出Marvel電影《上氣：十環傳奇》，早前已在澳洲進行拍攝，戲中演反派漢大人的梁朝偉及男主角劉思慕、中韓裔女星Awkwafina，已抵達澳洲拍攝。

不過，在疫情肆虐下，63歲奧斯卡影帝湯漢斯亦告中招，正在澳洲拍攝的《上氣》以及梁朝偉等演員狀況，備受關注。

▲ 《上氣》男主角劉思慕在澳洲做足防疫。（取自IG）

昨日《上氣》電影公司Marvel便在社交平台宣布，因《上氣》有工作人員的朋友染上新冠肺炎，致令劇組也有染病風險。

而導演Destin Daniel Cretton因家中有新生嬰兒，故接受醫生建議作自我隔離，因此電影公司宣布《上氣》部分拍攝工作立即停工。

導演Destin 的化驗結果要到下星期才有結果，《上氣》日前已拍攝部分場面，網上流出片場照片可見，正在拍攝忍者打氣場面，但暫未見主要角色如梁朝偉等。

梁朝偉太太劉嘉玲指，因《上氣》製片和導演要自我隔離14日，致令劇組要休息，之後會繼續拍攝，相信對偉仔影響不大。

不過，劉嘉玲因受限於入境措施，故未能到澳洲陪伴丈夫。