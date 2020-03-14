【星爺秘密】田啟文踢爆周星馳晚晚要人陪瞓　田雞：他要隔籬有人在才安心

▲ 田啟文與前老闆周星馳關係一直良好。

「田雞」田啟文昨天（3月13日）到新城電台任倪詩蓓主持節目《詩情廿四味》的嘉賓，媒體問田啟文如果在節目要講前老闆周星馳的傳聞，他會否作答，田啟文稱：「盡量答，可是緋聞我不知，因為見不到，他成日攬住我瞓，哪有緋聞呢？」

田雞踢爆指周星馳怕黑，所以每晚要人陪睡：「出外去拍戲我與他同房，因為周生怕黑，他睡位熄燈，我個位就着燈。周生要隔籬有人在才安心，屋企就有阿媽陪他。所以成日傳緋聞的有關人士，我未見過，如果有，都收得好埋。」

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▲ 「田雞」田啟文任新城倪詩蓓節目《詩情廿四味》的嘉賓。（東星圖片）

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田啟文感恩人生遇上周星馳

入行至今近40年的田啟文對電影一直充滿熱情，18歲在電視台當臨時演員而入行，於1994年因參演《九品芝麻官》認識周星馳，後來成為星爺電影的固有班底，在1996年起更任周星馳電影公司的行政工作及幕後策劃。

雖然，田啟文已離開周星馳的電影公司多年，二人良好關係仍保持至今。去年初上映的周星馳作品《新喜劇之王》，田啟文也有客串演出。

田啟文曾形容與星爺亦師亦友：「雖然我比星爺早出道，但從他身上學會對電影的熱誠，及對戲劇的追求，無論如何他都會要求最好，因沒有最好，只有更好，啟發我明白做人不要令自己停下來，要一直保持前進，做到更好。」此外，田雞並稱：「很開心人生可以遇上周星馳。」

▲ 田雞曾稱《少林足球》是他最滿意的演出。

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金像獎受疫情影響

另外，田啟文為金像獎董事局董事，可是現時新冠肺炎疫情嚴重，對於今年頒獎禮如何處理，他坦言感頭痛。

不過，暫未有定案：「想諗過很多方法，天天都有不同，但未有最妥善方法，現在不知會否延期，有諗過去8月舉行，可是明年是否仍然要在4月舉辦？因為明年是金像獎40周年，所以會大搞。就算閉門頒獎都有諗過，但無論點都好一定舉行。」