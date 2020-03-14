【陳健民出獄】佔中案服刑11個月刑滿出獄　陳健民：我對入獄無悔

▲ 中大教授陳健民因佔中案服刑11個月刑滿出獄。（陳永康攝）

2014年佔領中環行動發起人之一陳健民，去年4月於區域法院就串謀作出公眾妨擾罪及煽惑他人作出公眾妨擾罪，被判囚16個月，扣減假期後，服刑近11個月，剛於獄中渡過61歲生日的陳健民，今（14日）於壁屋監獄獲釋。陳健民表示對於發起佔中而入獄，他不曾感到後悔，指「無一刻後悔相信香港人」，又相信反修例運動令更多港人明白，公民抗命是為了使當權者謙卑，及守護民主、自由和法治。

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早上約9時，陳健民步出壁屋監獄，面帶微笑、步履輕盈，陳健民走向早已在場守候的過百傳媒及聲援人士，他先喊出「我要真普選！」，正正是當年佔領中環行動的口號之一，到場的市民亦隨即回喊口號，亦有人喊到「光復香港！時代革命！」陳表示，對於發起佔中而入獄，他不曾感到後悔，「完全無後悔，無一刻後悔相信香港人」，又為出獄後能看見家人、朋友和牧師，表示高興。

陳健民續指，他在獄中收到很多人的信件，對於過去半年的反修例運動，基於獄中資訊較缺乏，他難以評論具體事件，但相信運動使更多港人明白公民抗命是為了使當權者謙卑，為了守護香港的民主、自由和法治。他又表示對於有年輕人在運動中失去性命，感到難以釋懷，亦相信年輕人的激烈行動是由政府所引致，指政府一直未有成立獨立調查委員會，「完全睇唔到任何誠意，去還香港人公道」。

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佔中案其餘被告，包括戴耀廷、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達今天亦有到場，另有多名泛民人士到場，包括梁家傑、劉慧卿、何俊仁、許智峯、李卓人、梁國雄及岑子杰等，香港眾志秘書長黃之鋒及陳日君樞機亦有到場支持。

▲ 多名泛民人士到場接陳健民出獄。（陳永康攝）

【佔中上訴】9名參與者下周一上訴改期 雙方律師商討半年內聆訊

陳健民與戴耀廷、朱耀明於2014年發起佔領中環行動，陳與戴經審訊後，被裁定串謀作出公眾妨擾罪及裁定煽惑他人作出公眾妨擾罪罪成，兩人被判監16個月，而朱則被裁定串謀作出公眾妨擾罪罪成，判監16個月，緩刑2年。戴耀廷服刑4個月後，於去年8月15日申請保釋候上訴獲批。

其餘為6名參與佔中行動的人士，包括陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達，亦被裁定煽惑他人作出公眾妨擾等罪罪成。張被判200小時社會服務令，其餘各人被判監8個月，當中邵和黃早前刑期屆滿已獲釋，餘下3人則獲緩刑。

9名參與佔中行動的人士早前已就定罪及判刑提出上訴，上訴庭原定於今年於2月24日處理上訴聆訊，惟因新冠肺炎疫情，司法機關暫停法庭正常運作，僅處理緊急聆訊，上訴案亦須延期，各方須重新商討審期。據悉，法庭已知會與訟各方，於3月初向法庭呈交未來半年內可供進行3天審訊的日程，聆訊仍未排期。

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記者：王仁昌