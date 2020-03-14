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【大埔有愛】女兒輪椅疑被頑童偷去玩　無助媽上網求救街坊出動助尋回

親子 13:36 2020/03/14

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

熱心街坊助媽媽尋回女兒輪椅。

有大埔家長早前在社交網站發文求助，指有頑童將其女兒放在家門外的輪椅拿去玩，她在邨內找了許久都找不到，只得求助網民幫忙，後來街坊發現輪椅被放在一座天橋上，立即通知媽媽取回。

女兒平日要使用輪椅出入。（大埔facebook圖片）

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輪椅被偷走

有媽媽在facebook群組「Tai Po大埔」發文指，在3日前晚上11時半左右，有一班15、16歲的少年把女兒放在門外的輪椅拿去玩。媽媽於是出門到處尋找，但找了很久也無法找到，只得上網求助。

媽媽後來補充，在事發當日晚上回家途中，已見到該班15、16歲的少年在邨內的超市門外玩輪椅，她把輪椅取回後，在深夜出外扔垃圾時發現輪椅再次消失。

有街坊在區內發現輪椅蹤影。（大埔facebook圖片）

街坊報料助尋回

網民批評童黨的行為離譜，「真係玩到冇嘢玩咁」。有熱心市民亦紛紛幫忙尋找輪椅，不久有人就發現有輪椅被放在大埔中心巴士總站的天橋上，立即通知媽媽，有街坊更輪流報告輪椅的情況。

媽媽後來再發文，表示已經尋回輪椅，大讚「大埔真有愛」，她又指輪椅已消毒，她亦會買鎖鏈鎖好。

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責任編輯：林愛娜

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