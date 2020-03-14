【新冠肺炎】徐德義指港府不排除更新入境檢疫措施　視乎全球疫情走勢

▲ 食物及衞生局副局長徐德義指，不排除再更新入境檢疫措施。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎在全球肆虐，世衞已宣布目前狀況是「全球大流行」，惟港府要求由法國、德國、西班牙及意大利部份地區，以及北海道等地抵港的人士，接受14天強制家居檢疫，而非入住檢疫中心。食物及衞生局副局長徐德義解釋，港府是按全球疫情走勢及風險程度更改檢疫措施，又不排除作出更新。

徐德義出席電台節目時表示，更改政策是考慮到全球疫情的發展及轉變，以及港府處理檢疫的容量，需要有中短期配合，按疫情走勢及風險程度，在檢疫手段上要有優次選擇 ，因此認為採取家居檢疫措施已經可適當處理。

港府昨日（15日）對歐洲神根地區發出紅色外遊警示，要求有關入境者接受14天家居強制檢疫，但本港檢疫範圍不包括近日確診個案增急增的英國。徐德義強調，當局會檢視全球各地的疫情走勢，密切注意個案上升的地方，不排除會更新檢疫措施。

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記者：陳曉瑩