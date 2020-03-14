【陳健民出獄】陳健民出獄即與太太相擁　獲贈生日蛋糕補祝生日　

▲ 陳健民步出壁屋監獄後，隨即與太太相擁。（陳永康攝）

佔中發起人之一陳健民今日（14日）刑滿出獄，他早上9時許步出壁屋監獄，監獄外有不少人迎接。陳健民向一眾等候他的人士揮手，手持公文袋和數本書籍的他，第一時間接過妻子送上的鮮花，伸出臂彎與太太相擁片刻，他亦忍不住閉起雙眼，眉宇間帶點釋懷的感覺。

陳健民又指出自己對入獄無悔，詳情即看：http://bit.ly/2vpXugo

案中另一被告朱耀明牧師則向陳健民遞上家屬準備的生日蛋糕，補祝他3月9日的生日，陳健民露出笑容後，當場擁抱朱牧師，兩人輕拍彼此肩膀。

▲ 陳健民（圖右）與朱耀明輕拍彼此肩膀，以示支持。（圖左）

▲ 陳健民（圖左）輕吻迎接他的太太（圖右）。（陳永康攝）

最後，陳健民表示希望可以向年輕人分享他在獄中的心得，又形容自己現時狀態似毅行者：

身體雖然疲倦，但更強健。

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提及案件上訴，陳健民認為控罪不合適，上訴是為了避免留下不好的案例。

陳健民離開前，朱耀明帶領在場人士為陳唱生日歌，他在一眾友好簇擁下，登上座駕離開，更笑言希望吃碗雲吞麵。

陳健民因2014年佔領中環行動被判串謀公眾妨擾，以及煽惑他人犯公眾妨擾罪成，判囚16個月，他無申請保釋，度過了326日的監獄生涯。

▲ 陳健民向在場支持者揮手。（陳永康攝）

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記者：王仁昌