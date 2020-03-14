【豆腐渣酒店】只差一天結束隔離遇福建酒店倒塌　28歲三孩爸爸肉身護妻兒全家罹難

▲ 一家五口入住酒店受隔離，酒店倒塌意外當刻，爸爸肉身保護妻孩，昔一家五口遇難死亡。

福建泉州一間用作隔離新冠肺炎確診患者密切接觸者的酒店，上周六（7日）晚上突然倒塌，至12日距事故發生112個小時後，被困的71人全部搜救出，其中29人遇難，42人生還。在遇難者當中有蔡氏一家五口，他們本應差一天就完成隔離，不幸遇上死神全罹難。搜救人員搜出他們時，發現爸爸以肉身護著妻女，場面叫人感痛心。

綜合內媒報道，28歲爸爸蔡子陽上月帶著妻孩，從湖北家鄉返泉州工作，一家人於2月22日抵達泉州，被要求到欣佳酒店進行集中隔離檢疫，依照規定，蔡氏一家原訂3月8日可解禁離開。怎料，在結束隔離的前一日，突然發生酒店崩塌意外，蔡子陽一家五口被活埋廢墟堆中遇難。

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隔離時開心拍片

28歲的蔡子陽與妻子育有3名子女，分別是7歲大仔、5歲細仔以及2歲半女兒。蔡子陽妻子生前在網上發布子女在酒店隔離時玩耍的影片，出事當天仍有發布，見孩子開心地在房中床上玩著，又一起看窗外風景。

隔離酒店涉及違規改建，建築物不勝負荷，於3月7日倒塌，當救援人員於11日在瓦礫中找到蔡氏一家五口，昔已沒有生命跡象，搜救人員更被眼前情景震懾，感到痛心難過。

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爸爸肉身護妻孩

搜救人員發現，蔡子陽的妻子用肉身護住2歲多女兒，蔡子陽則護著妻女，另外2名兒子躺在2公尺處的距離。可見意外突然發生時，爸媽第一刻是不理自己，保護孩子家人。

與蔡子陽一家五口同在酒店5樓隔離的弟弟蔡子良，於事發當晚10時獲救，全身多處骨折。他表示倒塌房子是朝著哥哥住的那邊倒下去，他住這邊翹起來，指事發當天傍晚近6時，酒店突然搖晃一下，其後轟一聲便未有動靜。過1個多小時，整棟樓房再次劇烈搖晃倒塌，等待救援期間，他曾致電了哥哥嫂子，沒人接聽。

蔡子良未能找到哥哥一家五口，一直在網上發布尋人信息，可惜最終到11日是收到噩耗，哥哥一家五口全喪命。

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責任編輯︰王明芳