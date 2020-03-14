  • 24°C
香港時間 : 2020314日 (週六) 12:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:醫·健

熱門關鍵字 : 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】曾國衞：次輪湖北包機細節快將公布　若虛報健康申報或囚14年

政治 12:20 2020/03/14

分享：

熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

曾國衞透露，前往武漢第二輪包機細節仍在商討，預料政制及內地事務局長聶德權會很快公布。（經濟日報資料圖片）

入境處處長曾國衞透露，為配合防疫同事的工作量大增，而前往武漢第二輪包機細節仍在商討，預料政制及內地事務局長聶德權很快會公布，又指目前強制隔離檢疫措施，需要靠入境入士申報，但若旅客虛報後果相當嚴重，最高刑罰將監禁14年。

疫情持續擴散至全球各地，政府昨研再收緊入境安排，《申根公約》成員國發出紅色外遊警示，並研從有關地區抵港人士需要進行14天的家居檢疫，但仍要靠入境入士自行申報。曾國衞早上出席電台節目時警告，旅客若果虛報後果嚴重，強調政府會在口岸周圍放告示及廣播，提示旅客進行申報，而入境處也會用電腦自動檢查，包括過去14日是否曾到內地等，一旦有關人士向入境處說謊被查證，最高刑罰可以監禁14年。

消息：港府將限制從《申根公約》成員國的入境者　須自行家居隔離 14 日

對於目前仍有不少港人濟留湖北，曾國衞透露，政府跨政策局近日已經多次開會，料第二輪包機的細節很快會敲定，相信政制及內地事務局長聶德權不久後會作出相關公布。他又說，武漢屬疫情高發區，入境處同事聽到要去武漢，都有擔心和心理壓力；理解湖北當地港人想盡快回港，會作多方面考慮。

出席同一節目的保安局副局長區志光就提到對於受檢疫措施影響，內地考生入境簽注期限如少於14天，或無法應考文憑試，又指目前未有針對內地生應考文憑試的特別安排，若要調整，需同時處理其他國際考試及專業試，「其他國家的人都要來或歐洲都是那些人來港考試，再廣闊一點就是，如在港舉行的重要論壇或在港國際會議又怎樣呢？所以很闊，一定要取得平衡。」

【防疫電子書】免費下載TOPick《抗疫湯水食療大全》電子書

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《新型冠狀病毒2020防疫手冊》電子書免費下載連結


責任編輯：李淇

相關文章

【新冠肺炎】聶德權： 今日首班武漢包機提早起飛　預計下午4:30抵達香港
15:11 2020/03/05
【新冠肺炎】聶德權： 今日首班武漢包機提早起飛　預計下午4:30抵達香港
【新冠肺炎】兩日接469滯留武漢港人回港　聶德權料短時間難再派包機
23:06 2020/03/05
【新冠肺炎】兩日接469滯留武漢港人回港　聶德權料短時間難再派包機
【新冠肺炎】英國倫敦留學生出現病徵　在港母親求助：有病徵未能接受測試
16:43 2020/03/13
【新冠肺炎】英國倫敦留學生出現病徵　在港母親求助：有病徵未能接受測試
入境處 疫情 新冠肺炎 武漢肺炎

最高瀏覽

【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
18:19 2020/03/08
【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
14:01 2020/03/09
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】
13:30 2020/03/09
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】