【新冠肺炎】曾國衞：次輪湖北包機細節快將公布　若虛報健康申報或囚14年

▲ 曾國衞透露，前往武漢第二輪包機細節仍在商討，預料政制及內地事務局長聶德權會很快公布。（經濟日報資料圖片）

入境處處長曾國衞透露，為配合防疫同事的工作量大增，而前往武漢第二輪包機細節仍在商討，預料政制及內地事務局長聶德權很快會公布，又指目前強制隔離檢疫措施，需要靠入境入士申報，但若旅客虛報後果相當嚴重，最高刑罰將監禁14年。

疫情持續擴散至全球各地，政府昨研再收緊入境安排，《申根公約》成員國發出紅色外遊警示，並研從有關地區抵港人士需要進行14天的家居檢疫，但仍要靠入境入士自行申報。曾國衞早上出席電台節目時警告，旅客若果虛報後果嚴重，強調政府會在口岸周圍放告示及廣播，提示旅客進行申報，而入境處也會用電腦自動檢查，包括過去14日是否曾到內地等，一旦有關人士向入境處說謊被查證，最高刑罰可以監禁14年。

消息：港府將限制從《申根公約》成員國的入境者 須自行家居隔離 14 日

對於目前仍有不少港人濟留湖北，曾國衞透露，政府跨政策局近日已經多次開會，料第二輪包機的細節很快會敲定，相信政制及內地事務局長聶德權不久後會作出相關公布。他又說，武漢屬疫情高發區，入境處同事聽到要去武漢，都有擔心和心理壓力；理解湖北當地港人想盡快回港，會作多方面考慮。

出席同一節目的保安局副局長區志光就提到對於受檢疫措施影響，內地考生入境簽注期限如少於14天，或無法應考文憑試，又指目前未有針對內地生應考文憑試的特別安排，若要調整，需同時處理其他國際考試及專業試，「其他國家的人都要來或歐洲都是那些人來港考試，再廣闊一點就是，如在港舉行的重要論壇或在港國際會議又怎樣呢？所以很闊，一定要取得平衡。」

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責任編輯：李淇