【抗疫護膚】洗臉卸妝易忽略面部4個位置　皮膚科醫生陳俊彥：清潔不徹底可藏細菌病毒

▲ 陳俊彥醫生拍片教打疫護膚。（影片截圖）

新冠疫情持續，加上最近天氣潮濕，不少人都可能因為天氣問題出現皮膚不舒服的情況，雖然家都習慣了戴口罩及使用酒精搓手液，不過可能會忽略生活小細節，而令雙手又乾又裂，面部又痕癢不適，養和醫院皮膚科主任陳俊彥醫生，解構護膚盲點，忽略清潔面部四個位置，或暗藏細菌病毒。

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養和醫院皮膚科主任陳俊彥在養和的Youtube頻道拍片講解，他指出在某些情況下洗手比酒精搓手液更好，因為如果經常用酒精搓手液，有機會令皮膚表面出現裂口，酒精經過表皮的裂口進入真皮層後，會產生一種刺激性皮膚炎的反應：

令本身濕疹的情況變差，如果可以的話，洗手會比酒精搓手液為好。



他指出雖然洗手也會令皮膚表面變得乾燥，但可以透過塗上適當的潤膚膏，補充皮膚的水分。減低因為乾燥對表面的影響。塗潤膚膏的秘訣就是要塗得比較薄，然後次數塗得比較密，就會比較有效果。

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陳俊彥又指出，很多市民都會問，要避免戴口罩引起面部不適，是否可以戴口罩比較鬆，然後在口罩上墊上紙巾？他認為是相當之不正確，因為戴口罩為了防止飛沫傳播病毒，就會增加口罩的空隙，令飛沫可以穿過而入。

而在抗疫時期，清潔面部都十分之重要，陳俊彥醫生指出，很多人洗臉時都會忽略有些位置，例如是額頭、眉毛、眉心、或髮鬢位置，因為這些地方有機會藏有環境上遇到的飛沫，而利用洗面液洗面時，皮膚也有機會變得乾燥，洗面之後要立即用適當的護膚膏。

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責任編輯：伍瑋瑋