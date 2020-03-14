【康復旅遊】康泰推港人限定本地一天遊救亡　團費最平99元起　

▲ 康泰旅行社推出多個港人限定本地一天遊。圖為鴨洲。（圖片由康泰旅行社提供）

新冠肺炎疫情蔓延全球，本港多間旅行社取消多個外遊團，港人亦紛推遲外遊計劃，業界形容旅遊業目前正值冰封時期。康泰旅行社出招救亡，推出多個港人限定的本地一天遊旅行團，以遊覽本港隱世美景，例如：荔枝窩、吉澳、鴨洲等作招徠，轉攻本地市場，團費最平99元起。

康泰旅行社推出的一天本地遊旅行團，主打到訪自然美景﹑外島地區及親子遊，遊覽的地區包括小夏威夷徑﹑流水響﹑千島湖﹑大嶼山﹑荔枝窩﹑塔門﹑元朗農莊等，市民亦有機會體驗鳥結糖製作﹑任燒任食自助燒烤﹑參觀有機菠蘿園等。一天團每人團費介乎99元起至259元起，集中於周三﹑周末或周日出發，每團約40人。

▲ 康泰旅行社推出的本地一天遊旅行團包括遊覽荔枝窩。（圖片由康泰旅行社提供）

康泰指，為加強旅遊防疫抗疫，本地遊旅行團提供8大保證承諾：

保證只限香港人參加

保證領隊兼導遊為香港人，14天內未曾到訪疫情地區

保證提供每位客人一口罩及必須在車或船上戴上

保證登車或船前為客人量體溫

保證安排60座旅遊巴，只坐40人

保證旅遊巴在客上登車前全面消毒

保證提供每位客人最高10萬元平安保險及3000元醫療平安保險

保證出發前5天無條件退款

康泰說，過往大部份港人於假期時選擇外遊，反而沒有深度遊走香港，希望本地遊旅行團可讓公眾重新認識香港，而新冠肺炎疫情重挫旅遊業，單靠本地遊並不足以重振業界，但至少可帶起市道氣氛，讓港人重新出發，希望能推動業界調整發展模式，重新檢討本港旅業發展，塑造更多具吸引力的「香港風格」本土旅遊景點，不再單純地聚焦於以內地客來港購物消費、量多取勝、購物主導的旅遊模式。

▲ 康泰旅行社會為一天團團友在登車或船前量體溫。（圖片由康泰旅行社提供）

疫情下人人都想避開密集地區，行山郊遊頓成近期最受歡迎活動。惟港大微生物學系講座教授袁國勇早前就語重心長提醒市民，不宜進行高風險活動，例如宗教聚會，飯局，同時他亦警剔市民行山時不應「攬頭攬頸」、野餐，可知一毫升口水，會有一億顆病毒，一顆病毒足以致病，建議市民行山時應在合適的時候佩戴口罩，更不宜一同進餐。

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記者：陳曉瑩