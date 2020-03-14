【法證先鋒IV】李施嬅下屬阿勳多才多藝　張子丰不做太子爺寧由場記捱起

▲ 《法證先鋒IV》內，演Dr.Man（李施嬅飾）下屬的張子丰，在現實中是太子爺。

《法證先鋒IV》熱播，主角李施嬅、黃浩然，或每個單元的角色如黎燕珊等等固然受注目，事實《法證》的多個配角亦不乏猛料之人，如李施嬅演的法醫科高級醫生聞家希，劇中的法醫下屬司徒勳，由新人張子丰飾演，現年32歲的張子丰（Fred），本身也屬有料之人。

《法證先鋒IV》中，Dr.Man聞家希經常要為死者查找身份，而她亦有多個得力下屬幫忙，其中同屬法醫科醫生的阿勳，便是D.Man得力助手。

雖然暫時戲份未集中在阿勳身上，但劇中表現亦漸為網民讚賞。他曾參與荷李活電影《世紀戰疫》和《特務戇J》來港拍攝的場務工作。

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▲ 張子丰在《法證先鋒IV》也有不少獨腳戲場面。（取自facebook）

去年始簽約邵氏，並開始拍TVB劇的張子丰，其實已入行逾7年。2013 年出道的張子丰（Fred），因父親是環星唱片公司老闆，故Fred也是是樂壇起步，曾推出專輯《1880》。

張子丰擁有8級鋼琴造詣，又擅彈結他，不過他另一專長則是電影製作。Fred畢業於加拿大皇后大學，主修電影，副修心理學，曾任於洛杉磯紐約電影學院進修演藝技巧。

▲ 張子丰由樂壇出道，拍劇時也曾把CD送予李施嬅。（取自facebook）

2010年回港後，張子丰為電影公司任製作助理，即行內所稱的PA。

他曾接受《經濟日報》訪問，談及最難忘是有機會參與史提芬蘇德堡來港取景的《世紀戰疫》，當時Fred稱：「 PA其中一個工作就是要安排接機，幫忙接待荷里活演員及工作人員。看似很微不足道，其實亦有許多可學習地方。」

他表示：「我可能是整個團隊中人工最少的一個，卻希望做最好表現的一位PA。」

▲ 去年簽約邵氏的Fred，有機會跟監製梅小青合作。（取自facebook）

Fred對電影充滿熱誠，當歌手後就跟朋友合組製作公司，拍攝MV、微電影及廣告短片。

2014年就曾為電召客貨車手機程式製作廣告，拍成《那夜凌晨，我坐上了大埔開往旺角的GoGoVan》，更獲Google評選為「香港十大最成功Youtube廣告排行榜」首位。因短片有回響，令Fred的公司得以跟 LG、Sony 等大品牌合作。

▲ 張子丰多才多藝。（經濟日報圖片）

去年，張子丰曾任導演拍成電影《吃貨神探之獵獸行動》，同時簽約邵氏，由幕後做演員，他曾參演《解決師》、《愛·回家之開心速遞》，Fred不怕由低做起，慢慢從配角汲取經驗，等待一個機會。

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