蔡耀昌批食店不招待內地客涉歧視惹爭議？　民主黨63人聯署促辭任黨中委

▲ 蔡耀昌早前指食店不招待內地人士或涉歧視。 （曾耀輝攝）

民主黨中委蔡耀昌，日前以社區組織協會幹事身份向平機會投訴，質疑有食肆因新冠肺炎疫情影響，而拒絕招待內地人，有涉歧視之嫌，希望政府考慮研究修訂現行《種族歧視條例》，保障新移民和來自不同地區的人士。有關言論一出，即引起民主派內部爭議，63名民主黨黨員發起聯署指「蔡耀昌不代表我」，要求對方辭任黨中委，以尊重民主黨立場。

社協：食店不招待內地人士涉歧視 倡平機會主動跟進及多作宣傳教育

蔡耀昌回應查詢時表明，有關言論並絕不代表民主黨立場，只是個人意見。今日下午民主黨中央委員會將召開緊急會議作討論，屆時會再向中委會解釋。

民主黨成員於聯署信中表示，特首林鄭月娥及政府在面對疫情拒絕對中國內地封關，並稱全面封關等同歧視，認為這是「直接加劇疫情在港傳播，才有餐廳保護客人自救的行動出現」。他們表示，蔡耀昌的言論，等同支持林鄭月娥拒絕全面封關，認為對方作為中委，其公開發言與民主黨堅持全面封關立場出現重大矛盾，促請蔡耀昌辭任民主黨中委，以尊重民主黨立場。

民主黨現時有90位區議員、6個社區主任，當中參與聯署的成員超過60人，包括九龍城區議會主席蕭亮聲、元朗區議會主席黃偉賢、中西區議會主席鄭麗琼，以及多名中央委員會成員等。據了解，民主黨中委會將在今日下午召開會議，詳細討論有關蔡耀昌的言論以及民主黨立場事宜。

而民主黨今日凌晨已發出聲明澄清，指民主黨中央委員會一般不會過問成員私人的工作內容，又指該黨未曾與對蔡耀昌討論過相關議題，其立場與民主黨無關。

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責任編輯：李淇