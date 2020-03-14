【抗疫智慧】膠水樽自製巨型面罩抗疫　赤柱阿姨：只需要幾分鐘製作

▲ 疫情下民間智慧盡現，何女士希望大家都不用周圍撲口罩。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情未緩和，人人為求抗疫自保，盡出法寶。在赤柱，不少市民都曾經見過一名戴上水樽當面罩的女士，TOPick攝影師今日在赤柱訪問了這一位成為了「網紅」的阿姨，原來她是退休人士何女士，她認為自製的口罩比市面的外科口罩更有效阻擋飛沫散播，能減低傳播風險，且成本低可循環使用。

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▲ 何女士戴上自製的防疫面罩逛超市。（陳靜儀攝）

▲ 何女士表示自製口罩環境又方便。（陳靜儀攝）

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TOPick攝影記者今日（14日）在赤柱巧遇何女士，並邀請她親述用膠透明水樽製成防疫面罩之謎。何女士表示，面罩材料包括膠透明水樽﹑尼龍繩及一個掠衫夾，面罩大小宜剛好遮蓋臉部，沿膠樽坑紋剪裁，可預留少部分空位，以免令自己有焗促之感，然後用膠紙及包書軟膠將膠樽邊緣及底部封好，避免戴起時會刮傷臉部，最後以尼龍繩作為面罩的排頭繩，並用「鎖鏈結」編織而成，方便調較面罩的鬆緊度，再用掠衫夾夾實面罩。

她說：

就係咁簡單，三幾分鐘就搞掂，戴上身感覺幾好，完全係我想像中的效果 ... ... 我一毫子都唔洗用。

▲ 何女士（圖中者）表示，戴上自製的防疫面罩時，不覺他人給予奇異目光。（陳靜儀攝）

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何女士指，外科口罩大多以不織布製成，有機會會吸水，且原材料供應緊張，工廠亦難以在一時三刻生產到很多口罩，認為膠片是最好的防疫物料。她形容，初期戴上自製的防疫面罩時，都會「周街去」，希望大家都不用周圍撲口罩，又可防止雙手容易接觸到臉部眼耳口鼻成本低又可循環使用。

被問及會否擔心他人覺得她的行為怪異，何女士回應說，不覺得其他人望她時覺得怪，反而吸引了不少港人跟她合照或拍片留影：

我見網上都好多我的相及片，其實我只想同大家講可以用呢個方法，唔洗驚無口罩用。

事實上何女士早在2月時已被多名網民「野生捕獲」，而她自己也曾經在赤柱捕獲張堅庭，其中發生一件小趣聞，張堅庭在今年2月初曾在其Facebook專頁帖文，分享與何女士的合照，當日她更將張堅庭誤認為盧冠廷，亦戴上了用大型膠水樽改裝成的防疫面罩，吸引了張堅庭及一眾網民的注意。

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▲ 張堅庭2月初曾與何女士合照，當時對方更誤認張為盧冠廷。（張堅廷Facebook截圖）

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記者：陳靜儀、陳曉瑩