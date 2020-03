【英國疫情】就讀大學確診仍不停課　赴英進修港人剩13個口罩提早回港：英國防疫意識近乎零

▲ 赴英進修港男發現英國疫情嚴重,決定提早回港。

新冠肺炎疫情持續,世衞於3月11日宣布2019冠狀病毒病列為大流行,歐洲的確診人數每日大幅上升,英國仍未有強烈的抗疫意識,不鼓勵市民戴口罩。身在英國進修的港人鄭先生僅剩13個口罩,決定及早回港。

現年31歲的港人鄭先生現在於英國布萊頓的一所大學進修。他在2月1日由香港到英國的時候已經見到巴士或巴士站有防疫宣傳,但近日發現之前的防疫宣傳都不見了。

超市防疫用品賣光

他表示,約兩星期前,超市的廁紙、包裝紙巾、酒精洗手液、普通洗手液、消毒藥水、消毒濕紙巾及維他命都賣光。

▲ 超市防疫物品被搶購一空。(相片由受訪者提供)

而口罩已經在早兩個月前賣光,上個月的口罩售價被炒至約港幣$400一盒。除了超市貨品被搶購,市面氣氛沒有太大分別。

▲ 超市的層架。(相片由受訪者提供)

政府不鼓勵戴口罩

鄭先生無奈指,英國的防疫意識低,而且近乎零。政府不分派戴口罩,亦呼籲市民不要戴口罩,直指戴了都沒有幫助,反而散播恐懼。

人仍然隨地吐痰、咳和打乞嗤 。市面上近乎沒人戴口罩,只間中見到一個半個亞洲人戴口罩,因為政府亦公開表示戴口罩是沒用。

▲ 街上無人戴口罩。(相片由受訪者提供)

在教會不握手只擁抱

鄭先生在英國有參加教會聚會的習慣,他分享由上星期開始,會友不會握手 ,但仍然會擁抱。鄭先生擔心如果擁抱但沒戴口罩,風險更大。

▲ 教會的聚會如常。(相片由受訪者提供)

學校目前有2人確診

現時他的學校官方宣布有2個人確診,即使如此,學校沒有即時關閉,也不建議大家戴口罩。

鄭先生身邊的華人同學都沒但戴口罩,因為擔心被歧視,連學校電郵都分享了收到被岐視的報告,學校表明會尊重其他人戴口罩,但註明是因為文化差異,而非健康需要。

▲ 學校發給同學的電郵,表示如有新冠肺炎徵狀,需自我隔離,不需要去醫院。(相片由受訪者提供)

他暫時只見到圖書館放了兩至三部消毒液機。此外,他不見學校有特別消毒場地或手把,

明顯見到推門既手把同玻璃仍然有好多手印,室內仍然好焗。

他認為學校應該要經常消毒所有人會觸碰的表面,如果校方不建議戴口罩,就更應該改善室內空氣流通,盡量減少感染既機會。

自己只剩13個口罩

鄭先生現時只有13個口罩、少量酒精紙和酒精洗水液,這些都是從香港購買的。即使他面對奇異目光,都會堅持戴口罩。

▲ 鄭先生僅餘的防疫物資。(相片由受訪者提供)

他覺得英國政府十分不負責任,只顧經濟,說了「Many more families will lost their loved ones」 ,口說會盡一切方法 ,只停球賽,但不停課、不停工,只叫人洗手,如發現自己有疑似症狀就自我隔離7天,不要去NHS(國民保健署),完全是放棄狀態。

當不停課的時候,代表學生要繼續上學 ,功課繼續交,很多國際學生想走根本走走不到,鄭先生無奈唯有及早在下星期回港避炎。

鄭先生早幾天發現局勢不妥,校方指學校的兩宗確診個案仍然指沒證據顯示要擔心或需要採取任何措施。他已經覺得很離譜,所以決定改機票,提早於3月17日回港,

估計有很多留學生或者華人想急住返回港或回國。

鄭先生的家人都支持盡快早回港,亦為他的安全禱告。

記者:王芷瑩