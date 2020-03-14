【新冠肺炎】「鄭州超級毒王」無視疫情隱瞞外遊史　回國確診恐全球近4萬人被傳染風險

▲ 「鄭州超級毒王」無視疫情隱瞞外遊史回國確診。

新冠肺炎疫情持續，河南鄭州一名公務員無視疫情肆虐，近日竟飛往意大利、法國欲看球賽、購物，更隱瞞外遊史，他其後確診感染新冠肺炎，恐全球近4萬人均有被傳染的風險，被稱為「鄭州超級毒王。」

綜合內地媒體報道，該名公務員郭偉鵬本月1日從北京出境，飛經阿聯阿布達比，轉往義大利米蘭，本來是去看意大利甲級聯賽，受疫情影響，無法觀看球賽，遂轉到法國巴黎購物。本月7日上午乘飛機在北京降落，然後坐火車回鄭州。

報道指，郭偉鵬到鄭州後，本月8日和9日竟正常上班，10日下午被發現有發燒症狀，隔日確診感染新冠肺炎，12日證實為中國鄭州「首例境外移入病例」。

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而當警方上門詢問是否從外國回，他拒不承認，追問下才稱曾到意大利看球賽和到法國購物，當地警方已立案調查。

有網民分析指出，郭偉鵬一共搭乘6個航班、1趟高鐵及1趟火車，估計密切接觸者已近4萬人，郭偉鵬何時開始帶原病毒已難以釐清，恐怕這4萬人都有被傳染的風險。

據悉，鄭州市自2月4日起進行「封閉管理」，至3月11日傳已連續19天無新增病例。

責任編輯：羅嘉欣