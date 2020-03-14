【新冠肺炎】多國收緊入境限制 康泰縱橫遊取消即日至4月中紐西蘭旅行團 社會 14:29 2020/03/14 分享： 熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向 ▲ 康泰旅行社取消即日至4月15日出發的突尼西亞及紐西蘭旅行團。（經濟日報資料圖片） 新冠肺炎疫情蔓延全球，康泰旅行社今日（14日）宣佈，鑑於突尼西亞及紐西蘭收緊入境限制，在評估形勢後，決定取消即日至4月15日期間出發的突尼西亞及旅行團紐西蘭旅行團。 康泰指，已報名的顧客可選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後退團；至於4月16日或以後出發的上述的旅行團，旅行社會於稍後再作安排。 另外，縱橫遊亦宣布，鑑於紐西蘭收緊入境限制，評估形勢後決定取消即日至4月15日期間出發的紐西蘭旅行團。 記者：陳曉瑩 相關文章 【新冠肺炎】港府宣布擴大強制檢疫範圍 歐洲26個神根區國家入境人士17日零時起須強制檢疫 22:12 2020/03/13 【新冠肺炎】港府宣布擴大強制檢疫範圍 歐洲26個神根區國家入境人士17日零時起須強制檢疫 【新冠肺炎】連續28天無錄得本地個案考慮復課 何栢良：否則學生或今年不用上學 今日 11:42 【新冠肺炎】連續28天無錄得本地個案考慮復課 何栢良：否則學生或今年不用上學 【新冠肺炎】「鄭州超級毒王」無視疫情隱瞞外遊史 回國確診恐全球近4萬人被傳染風險 今日 14:27 【新冠肺炎】「鄭州超級毒王」無視疫情隱瞞外遊史 回國確診恐全球近4萬人被傳染風險 疫情 旅行團 突尼西亞 縱橫遊 康泰旅行社 肺炎 武漢肺炎 新冠肺炎