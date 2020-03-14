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【新冠肺炎】多國收緊入境限制　康泰縱橫遊取消即日至4月中紐西蘭旅行團

社會 14:29 2020/03/14

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

康泰旅行社取消即日至4月15日出發的突尼西亞及紐西蘭旅行團。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情蔓延全球，康泰旅行社今日（14日）宣佈，鑑於突尼西亞及紐西蘭收緊入境限制，在評估形勢後，決定取消即日至4月15日期間出發的突尼西亞及旅行團紐西蘭旅行團。

康泰指，已報名的顧客可選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後退團；至於4月16日或以後出發的上述的旅行團，旅行社會於稍後再作安排。

另外，縱橫遊亦宣布，鑑於紐西蘭收緊入境限制，評估形勢後決定取消即日至4月15日期間出發的紐西蘭旅行團。

記者：陳曉瑩

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