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【新冠肺炎】本港首名醫生確診　潛伏期訪美曾與朋友見面

社會 18:02 2020/03/14

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患者在東區醫院留醫，情況穩定。（資料圖片）

衞生防護中心表示，本港再多3人感染新冠肺炎及1宗初步陽性個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日確診的61歲男患者，是一名醫生，潛伏期一直在美國，但聲稱曾與朋友會面，當中有朋友可能是確診者，中心相信病人染病與工作無關，會與美國衞生部門跟進情況。該名患者成為本港首名醫生感染新冠肺炎個案。

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該名61歲男子（為第136宗個案），過往健康良好，獨居於南區赤柱大街18號。他自3月7日開始出現咳嗽和喉嚨痛，前日（12日）經其家庭醫生提交痰液樣本作2019冠狀病毒檢測。其痰液樣本昨日（13日）證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，已入住東區尤德夫人那打素醫院接受治療，現時情況穩定。

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中心指出患者在潛伏期內曾外遊，於2月27日至3月9日在美國科羅拉多州，他於3月10日由科羅拉多州經日本東京乘搭全日空航空NH 811返抵香港。

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記者：伍瑋瑋
 

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