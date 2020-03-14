【新冠肺炎】消息：昨日確診61歲男人是私家醫生　在中環設診所

▲ 患者在東區醫院留醫，情況穩定。（資料圖片）

衞生防護中心昨日（13日）公布，6宗新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計138宗（包括137宗確診個案和一宗疑似個案），據了解昨日公布的其中一名61歲男患者是外籍的私家婦產科醫生，曾到訪美國，成為本港首名醫生感染新冠肺炎個案。

【新冠肺炎】連續28天無錄得本地個案考慮復課 何栢良：否則學生或今年不用上學

【新冠肺炎】疫情百年一遇最嚴重已經不是內地 何栢良：歐美爆發如同1月湖北情況

該名61歲男子（為第136宗個案），過往健康良好，獨居於南區赤柱大街18號。他自3月7日開始出現咳嗽和喉嚨痛，前日（12日）經其家庭醫生提交痰液樣本作2019冠狀病毒檢測。其痰液樣本昨日（13日）證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，已入住東區尤德夫人那打素醫院接受治療，現時情況穩定。據了解他是一名外籍私家醫生，在中環設診所。

【新冠肺炎】袁國勇指開始見有港人不戴口罩 形容情況「好危險」

【新冠肺炎】全球大流行疫情不會完結 袁國勇：全球疫情隨時持續2至3年

中心指出患者在潛伏期內曾外遊，於2月27日至3月9日在美國科羅拉多州，他於3月10日由科羅拉多州經日本東京乘搭全日空航空NH811返抵香港。

【防疫電子書】免費下載TOPick《抗疫湯水食療大全》電子書

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《新型冠狀病毒2020防疫手冊》電子書免費下載連結

記者：伍瑋瑋

