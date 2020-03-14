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【告別大台】古明華1月約滿離開TVB　好爸爸努力賺錢為籌女兒醫藥費

娛樂 15:50 2020/03/14

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

古明華低調離巢。

古明華近日播出的《法證先鋒IV》有份參演，演出受到好評。不過，效力TVB達26年的古明華，原來於1月底已跟無綫約滿，並已低調離巢，古明華向傳媒證實已離開TVB，更感到依依不捨。

古明華在熱播劇《法證先鋒IV》在其中一個單元「大山村水泥藏骨案」演兇手譚以喬，好幾場真情告白演技，感動不少觀眾。

曾為《法證先鋒》系列演足四輯，每次演不同角色的古明華，卻未曾向外間稱《法證IV》是他在TVB的告別作。

古明華在《法證圥鋒IV》演技受讚賞。（影片截圖）

古明華演足4輯《法證先鋒》不眠不休工作籌醫藥費，詳情請看：http://bit.ly/3aOtNEC

直至日前古明華被傳媒問起，才承認已於今年1月底約滿TVB，並已經完約離開，古明華沒有透露離巢真正原因，只表示感到很不捨得，亦希望有日可以返TVB 拍劇。

古明華亦表示女兒現在讀大學，有不少開支，他希望可以有機會北上發展，估計古明華因家裡支出增加，故令他有向外闖打算，即使近日市道不景，古明華為賺更多錢而放膽一試。

古明華一直努力工作給妻女安穩生活。（取自facebook）

《法證先鋒IV》謝芷倫扮死屍瞓真空袋1個多小時，詳情請睇 http://bit.ly/386LEVw

現年55歲的古明華畢業於香港演藝學院，甫正式入行便在1992年憑電影《旺角馬場》獲提名第12屆香港電影金像獎「最佳新人獎」，可見演技出眾。另外，古明華曾在周星馳《國產凌凌漆》演出，至今仍被網民難忘。

可惜，空有好演技卻未能因此一炮而紅。古明華於1994年加入TVB，默默耕耘，經常演出劇集內的綠葉角色，包括犯人、強盜等。

到2012年憑《巴不得媽媽》演娘娘腔的蘇基受注目，獲得網民大讚且奪得該年台慶萬千星輝的「最佳男配角」。

他在1996年與拍拖8年的女友Terri結婚，並於1998年誕下女兒Tammi。

可惜禍不單行，古明華的女兒Tammi在10歲時確診患上「腎小球炎症」，一旦病發便會全身水腫。

這位好爸爸為了籌女兒的醫藥費，曾坦言自己為賺錢，最高紀錄試過50小時不眠不休地工作，幸好如今女兒的病情日漸穩定，現可如常上學及外出，令古明華可以稍鬆。

撰文 : TOPick柴犬出動

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