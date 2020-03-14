  • 21°C
香港時間 : 2020314日 (週六) 19:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:醫·健

熱門關鍵字 : 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【無理大媽】藥劑師賣口罩調亂保健卡　大媽發瘋︰你給我下跪磕頭道歉

健康 18:31 2020/03/14

分享：

熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

台灣有藥房藥劑師將2位顧害保健卡調亂，被大罵及要下跪道歉。

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，台灣政府為遏止市民搶購及囤積口罩，早於2月6日推行口罩販售實名制，有需要的市民可憑保健卡到藥房或指定地方買口罩。有關政策令藥房藥劑師工作大增，日前有大媽責罵藥劑師調亂保健卡，更逼令下跪磕頭道歉，叫藥劑師極度委屈。

台灣的實名購買口罩制度，民眾可持本人保健卡前往指定藥房等地購買，若需幫家人或朋友購買，每人每次限制僅再多持一張健保卡代購，現時每位大人可7天內購買成人口罩3片，每片5元台幣（1.3港元）。

【3月14日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

藥劑師調亂保健卡

據台灣《東森新聞》報道，台北一間藥房，有一位藥劑師在忙碌中，不小心錯還保健保卡予一名婦人，該名大媽發現，事後及隔天均衝回藥房，生氣地找藥劑師理論，有關過程被藥房內的閉路電視攝錄下來，見該大媽激動地向藥劑師指手劃腳，情緒一發不可收拾似的。

有關藥劑師王小姐接受東森記者訪問，不願上鏡的她表示婦人隔天回來依然生氣，慌張問她︰「對不起、對不起，那我要怎麼做，才能平復妳的氣憤、妳的情緒？」該大媽發瘋地說︰

那你就給我跪下！跪下磕頭道歉！

【患難見真情】深水埗明哥向基層長者派防疫物資　感激印傭捐出一大袋口罩

逼令跪下磕頭道歉

當刻擔心婦人持續鬧脾氣、影響其他店內客人，藥劑師表示沒有多想就照著要求，真的下跪磕頭了，不斷拼命說︰「對不起、對不起、對不起……」

藥劑師回想當時都委屈哭訴，因為該婦人拿別人的保健卡代買口罩，藥劑師沒有察覺給錯。之後該大媽回店責備售賣口罩方式不對、有問題，沒有誠意解決問題。當日晚上，另一位拿錯健保卡的婆婆返回藥局，藥劑師立刻通知婦人，半小時她出現雙方拿回正確的健保卡。

【DIY口罩】台灣媽媽手作口罩套　放入外科口罩延長使用時間【內附製作方法】

藥劑師王小姐受訪不是跟該大媽計較，沒有想過報警追究，只是希望市民多諒解藥房店員，包括一眾藥劑師辛勞地工作，希望市民保持理性。她慨嘆難以控制口罩問題︰

我們一直拼命被罵，但是有些事情不是我們能解決……

責任編輯︰王俊賢

健康問題 環境衞生 網絡熱話 大媽 藥劑師 口罩 台灣 疫情 新冠肺炎 武漢肺炎

最高瀏覽

【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
18:19 2020/03/08
【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
14:01 2020/03/09
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】
13:30 2020/03/09
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】