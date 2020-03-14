【無理大媽】藥劑師賣口罩調亂保健卡　大媽發瘋︰你給我下跪磕頭道歉

▲ 台灣有藥房藥劑師將2位顧害保健卡調亂，被大罵及要下跪道歉。

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，台灣政府為遏止市民搶購及囤積口罩，早於2月6日推行口罩販售實名制，有需要的市民可憑保健卡到藥房或指定地方買口罩。有關政策令藥房藥劑師工作大增，日前有大媽責罵藥劑師調亂保健卡，更逼令下跪磕頭道歉，叫藥劑師極度委屈。

台灣的實名購買口罩制度，民眾可持本人保健卡前往指定藥房等地購買，若需幫家人或朋友購買，每人每次限制僅再多持一張健保卡代購，現時每位大人可7天內購買成人口罩3片，每片5元台幣（1.3港元）。

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藥劑師調亂保健卡

據台灣《東森新聞》報道，台北一間藥房，有一位藥劑師在忙碌中，不小心錯還保健保卡予一名婦人，該名大媽發現，事後及隔天均衝回藥房，生氣地找藥劑師理論，有關過程被藥房內的閉路電視攝錄下來，見該大媽激動地向藥劑師指手劃腳，情緒一發不可收拾似的。

有關藥劑師王小姐接受東森記者訪問，不願上鏡的她表示婦人隔天回來依然生氣，慌張問她︰「對不起、對不起，那我要怎麼做，才能平復妳的氣憤、妳的情緒？」該大媽發瘋地說︰

那你就給我跪下！跪下磕頭道歉！

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逼令跪下磕頭道歉

當刻擔心婦人持續鬧脾氣、影響其他店內客人，藥劑師表示沒有多想就照著要求，真的下跪磕頭了，不斷拼命說︰「對不起、對不起、對不起……」

藥劑師回想當時都委屈哭訴，因為該婦人拿別人的保健卡代買口罩，藥劑師沒有察覺給錯。之後該大媽回店責備售賣口罩方式不對、有問題，沒有誠意解決問題。當日晚上，另一位拿錯健保卡的婆婆返回藥局，藥劑師立刻通知婦人，半小時她出現雙方拿回正確的健保卡。

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藥劑師王小姐受訪不是跟該大媽計較，沒有想過報警追究，只是希望市民多諒解藥房店員，包括一眾藥劑師辛勞地工作，希望市民保持理性。她慨嘆難以控制口罩問題︰

我們一直拼命被罵，但是有些事情不是我們能解決……

責任編輯︰王俊賢