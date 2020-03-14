【新冠肺炎】旅遊業生意差過03年沙士　旅行社撲機票讓港人返港存困難

▲ 出入境旅客大幅減少。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情持續逾３個月，香港出入境旅客的人數均大幅下降，直接衝突本地旅遊行業生意。旅遊界立法會議員姚思榮今日(14日)出席電台節目時表示，香港旅遊業正值冰封時期，不少旅行社只剩餘幾個百分點的生意，情況比2003年沙士時更差。

新冠肺炎擴散至全球，政府已向多個數字持續上升的國家發旅遊警示，並進行強制檢疫。姚思榮表示，現時旅遊業進入冰封狀態，旅行社只餘幾個百分比的生意，情況比2003年沙士時更差。

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他提到，自政府呼籲市民不要外遊後，很多近期報團的旅行社客人都要求退團，但由於部分地區沒有紅色外遊警示，要已訂好所有行程的旅行社退錢很困難，但都會盡量處理，希望政府考慮為旅行社提供補償，並推出新一輪防疫抗疫基金，提高資助金額。

旅行社東主協會會長葉慶寧亦提到，目前不少已出發的旅行團都有客人，因應歐美疫情擴散，希望提早回港。不少旅行社近期都忙於為客人撲機位，但因於航空公司大幅減少抵港航班，機位供應十分緊張。

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葉慶寧說，政府容許旅遊業動用旅遊業賠償基金中的3億元，令每間旅行社可獲派16萬元，度過難關；但由於動用基金涉及修例，因此希望政府先向業界撥出3億元，完成修例後再由基金回撥庫房。不過，姚思榮就認為有困難，目前立法會內委會仍未選出主席，預計修例不能在今屆會期完成，將要推倒重來。

酒店業主聯會執行總幹事李漢城指，業界現時是以「有幾多間房有人住」來計算生意，希望政府為酒店從業員提供協助，保障員工生計。

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責任編輯：李淇