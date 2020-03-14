【新冠肺炎】銅鑼灣及灣仔藥房出售4款外科口罩含菌量超標　海關呼籲立即停用

▲ 銅鑼灣及灣仔藥房出售4款外科口罩含菌量超標。

目前香港市面雖有多款口罩發售，但部份來歷不明。香港海關在今年1月27日起展開代號「守護者」的大規模行動，全面巡查超過22,000個零售點，發現有四款口罩的含菌量超出標準上限，呼籲市民馬上停用該四款外科口罩，強調商戶如有出售，亦應立即下架。海關正積極追查涉案外科口罩的來源。

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47日的「守護者」行動中，海關全面巡查、試購及檢視於全港各區出售的外科口罩，將樣本送往化驗所作含菌量測試，並於昨日（三月十三日）接獲就最新一批二十四個由試購所得樣本的化驗報告。根據相關一次性使用衞生用品衞生標準，其中四款外科口罩樣本的細菌菌落總數分別超出標準上限的零點四倍至十一點五倍，涉嫌違反《消費品安全條例》（《條例》）。

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該四款外科口罩均為五十片盒裝，售價介乎200元至499元；其中兩款在包裝上標示的產地為土耳其及尼泊爾，另外兩款則沒有標明產地。初步調查相信沒有標明產地的兩款產品來自東南亞國家。

海關於知悉化驗結果後，隨即部署執法行動，今日在四間分別位於銅鑼灣和灣仔的藥房採取行動，拘捕涉嫌違反《條例》的四名負責人，未有再檢獲該四款懷疑含菌量超標外科口罩。被捕的三男一女年齡介乎28至40歲，目前正被扣查。 除搜查涉案四間藥房外，海關人員今日同時巡查全港多個零售點，暫未再發現有該四款外科口罩出售。海關正深入追查涉案外科口罩的來源，不排除會有更多人被捕。

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海關又提醒，長期佩戴含菌量超標的外科口罩，或會引致面部皮膚不適，對抵抗力相對較弱的老人、兒童以及免疫力比較差的人士，吸入細菌後容易令到氣管受到感染，對健康造成潛在風險。至目前為止，海關已經試購超過九十款外科口罩樣本作含菌量測試，早前亦已就三批共六十個樣本完成含菌量測試，全部合符含菌量標準。海關將繼續相關試購及測試行動。

海關提醒市民，購買及使用外科口罩時應留意以下事項：

購買外科口罩時須檢查包裝盒是否有破損或污漬；

如果發現外科口罩有污漬或異味切勿使用；

留意正確使用外科口罩方法；

須適時更換外科口罩；

須把外科口罩存放於乾爽地方，

光顧有信譽的零售店鋪

記者：李淇