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【引人側目】女廚師戴手套卻懶用手　用口吹舔再裝食物令人驚嚇

健康 17:31 2020/03/14

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

女廚師用口吹包裝紙再裝食物。

新冠肺炎肆虐數月，市民的衛生意識亦因而加強。不過，近日有影片在網上流傳，一名廚師竟以口吹包裝底紙，再將炸好的食物放入包裝紙內，相當不衞生，網民不禁表示驚嚇。

廚師用口舔開包裝紙。（影片截圖）

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用口吹開包裝紙

從網上流傳的影片可見，一名女廚師身頭戴廚師帽，其中一隻手亦戴著即棄手套，桌上有剛炸好的食物和一疊包裝底紙。由於包裝紙較薄，該女廚師不以手逐一分開包裝紙，反用口吹開，再將食物放上去，完成一碟後就拿往別處。然而，她此舉有機會把口水全吹到包裝紙上，做法不衞生。

廚師將食物放上包裝紙。（影片截圖）

TOPick翻查影片，發現影片早於2017年在facebook上載，上載的網民以葡萄牙文寫道，「請注意，用一次性手套處理食物，確保所售產品的衞生和質量非常重要！」

大批網民亦批評，該廚師太過分，因為用手分開包裝紙也不困難，根本無須用口，有人亦認為是風俗習慣，而且戴手套和帽不代表衞生。

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責任編輯：王明芳

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