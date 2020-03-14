【新冠肺炎】59歲確診男人住富亨邨亨泰樓　與埃及團染病夫婦同一座向

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君（右）及醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻公布疫情。（黃建輝攝）

新冠肺炎疫情持續，本港新增3宗確診個案，其中一名59歲住住富亨邨亨泰樓男人確診，他與早前埃及團染病夫婦住在同一座向，專家稍後會到富亨邨視察。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（14日）表示，為59歲男士，與太太及兒子居於富亨邨亨泰樓13號單位。患者本身腰骨有問題，日常的活動不多，有時會到樓下快餐廳吃早餐。在3月10日出現咳嗽，之後到威爾斯醫院接受檢查，3月12日入住大埔急症室，翌日的深喉樣本化驗，他與名埃及團個案住同一橦樓同一座向。

張竹居指患者行動不明，屬於源頭不明的個案，未知道是否與他們患者曾經見面，現在也擔心關於喉管問題。一般而言，房屋署、環保署及專家們會到場了解，據她所知有部分單位已出售予住戶，多個緊急應變小組會調查。

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記者：陳曉瑩