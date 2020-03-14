【法證先鋒IV】監製梅小青揭選靚湯代心穎原因　痛心黃心穎犯錯自毀前程

▲ 《法證先鋒IV》監製梅小青解開邀湯洛雯取代黃心穎原因。

《法證先鋒IV》熱播，其中湯洛雯飾演的記者徐意，表現受到網民不少讚賞。眾所周知，徐意一角本由黃心穎演出，直至發生「安心出軌」後，TVB不惜抽走黃心穎戲份，再邀湯洛雯重拍所有戲份。《法證先鋒IV》金牌監製梅小青，接受港台車淑梅訪問時，就解釋為何會選中湯洛雯。

梅小青入行40年，曾經監製多齣膾炙人口的電視劇集，捧紅了無數演員。不過早前小青姐宣布退休，準備弄「孖」孫為樂，過悠閒生活，但坦言現時依然將精神放在熱播電視劇《法政先鋒IV》上。

▲ 湯洛雯演《法證先鋒IV》表現受讚。（影片截圖）

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對於今輯《法政 IV》強勁迴響，她在港台《舊日的足跡》節目，感謝所有參演的演員，小青姐又指當日邀請演員參演時，並未有講過這是她監製最後一套劇集，故十分感謝大家都力撐。

小青姐先多謝四哥（謝賢）:「我是他的小粉絲，當年去片場找他同芳芳姐簽名，但我一直不認識也不敢找他演戲，今回我臨別秋波，托好朋友開口邀請，四哥很快就答應。」

小青姐大讚四哥演出認真，服裝全出私伙：「我們沒傾片酬，只給他一封利是作車馬費，他初時不肯收，總之四哥時刻都散發出一股濃濃星味！」

▲ 心穎當日曾發放劇中造型照。（取自IG）

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小青姐一直以來小心選角，條件是要有演員道德。問及今次是否錯選了黃心穎，小青姐直言不覺：「我喜歡心穎是由《宮心計》開始，她好甜不造作，嗲亦不會過火，《法政 IV》我早預她演出，她熟讀劇本，好快拿揑到演法。」

梅小青可惜發生「安心事件」，令她好意外亦好心痛。坦言心穎一定是錯，她本來大有前途，現在受了很大的懲罰，並謂生命有 take 2，這麼年輕應該再給她機會的。

▲ 監製梅小青接受車淑梅訪問。（港台圖片）

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當日小姐姐從手上三、四個女演員中，找來湯洛雯代替心穎的角色，原因小青姐覺得她好甜、好有 heart：「我要她減肥，但似乎不太成功，於是我跟自己，揀她並非因為她樣子同體重，是她可以做到我劇中角色。」

小青姐指靚湯不能同心穎互相比較，因各有各好處：「她（靚湯）入組廿幾日就做到此成績，我非常滿意！」

小青姐又點名稱讚黃浩然及譚俊彥：「家豪哥（丈夫劉家豪）好早同我講，浩然好有演員道德，即使當年只客串劇集，拍攝手腳近鏡，都要親自演繹。他身體都有語言，我好喜歡佢，是新一代演員榜樣！」

▲ 小青姐讚譚俊彥令人刮目相看。（劇照）

至於譚俊彥：「我並非同狄龍係好朋友才揀佢，選他時，團隊對他演包青天印象太深，但我覺應該給他一個機會，果然不負眾望，在劇中哭着洗碗那一場戲，劇組都非常喜歡。」

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