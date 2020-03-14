【新冠肺炎】39歲及28確診女患者都有外遊紀錄　分別住柴灣及清水灣道

▲ 張竹君下午公布最新疫情，有3宗確診及1宗初步陽性個案。（黃建輝攝）

衞生防護中心今日（14日）下午公布3宗確診個案，其中兩宗的女患者都有外遊紀錄。

中心又指另一宗確診個案的59歲男患者與埃及團夫婦住在同一座向，詳情即看：http://bit.ly/38RhIxc

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示其中39歲女患者，獨自住在柴灣永泰道的工作室，上月底起先後到阿聯酋迪拜及西班牙馬德里公幹，本月11日返港後乘的士回家，主要留在家中。在3月12日出現流鼻水徵狀，昨日（13日）曾乘坐的士到養和醫院求醫，由救護車轉送律敦治醫院。

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至於另一名確診者，是一名28歲女子，住清水灣道。患者一月底至3月11日在英國倫敦，返港後由司機送回家，前日開始咳，到將軍澳急症室求醫，屬輸入性個案。中心也公布一宗初步陽性個案，患者是59歲男子，住青衣宏福花園，是早前一名確診54歲女子的姐夫，曾經到訪摩洛哥。

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記者：伍瑋瑋

