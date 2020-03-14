【鑽石公主號】85歲男康復者返港後再確診　衞生署相信是病毒屍體

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生（右）。（黃建輝攝）

「鑽石公主號」郵輪一名確診港人乘客在日本康復後，返港再做病毒檢測呈陽性反應。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（14日）表示，再有一名在日本確診新冠肺炎的85歲男子，在當地檢測2次對病毒呈陰性反應後，3月10日乘搭全日空NH811航班回港，翌日（11日）因胸口及喉嚨不適，到屯門醫院求醫，由於當時他仍有咳嗽，院方為他拎取呼吸道樣本化驗，結果對新冠肺炎呈陽性反應，他正留院隔離觀察，情況穩定，張竹君相信病人體內的是「病毒屍體」。

醫管局總行政經理劉家獻解釋，該名男患者本身患有心臟病，到屯門醫院急症室時無發燒及呼吸道感染病徵，院方為他抽血檢驗，醫生於前日（12日）在病人的X光報告懷疑他胸腔主動脈有問題，遂安排病人覆診，並做心臟電腦掃描，發現問題不大，但亦安排他入住普通內科病房，由於病人提及有少許咳嗽，首次病毒測試結果呈弱陽性，再安排入住隔離病房及做覆檢。

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劉家獻稱，患者在內科病房時，與2名病人同房，他們已安排隔離觀察，暫時無病徵，院方會為普通科病房清潔，感染組同事翻查職員值勤記錄，已找出26名醫護人員，他們照顧病人時都有戴口罩，亦沒有進行霧化程序，目前需要接受28天的醫學觀察。

此外，張竹君表示，有2宗在外地確診的新冠肺炎個案，需要追蹤接觸者。其中一宗屬廣東呈報的個案，患者3月11日從菲律賓馬尼拉乘搭香港航空HX 782航班來港，經深圳灣口岸北上再前往肇慶，他事前沒有病徵，內地當局為他取樣本化驗後，結果呈陽性；另一宗個案來自新加坡，33歲患者3月9日乘搭國泰CX 845航班由美國紐約到港，翌日（10日）再乘坐國泰CX 759航班從香港飛往新加坡。中心呼籲曾乘坐有關航班的乘客，與中心聯絡。

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記者：陳曉瑩